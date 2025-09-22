O χρυσός παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός και η ανοδική τάση είναι ακέραιη.

Οι τιμές του χρυσού κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα, βάζοντας πλώρη για την έκτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο, με την προσοχή των αγορών στραμμένη στα επόμενα σήματα μετά την πρώτη μείωση επιτοκίων της χρονιάς από τη Fed. Η τιμή spot διαμορφώνεται στο ιστορικό υψηλό των 3.757,60 δολαρίων ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 1,4%.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης την περασμένη Τετάρτη, ωστόσο συνόδευσε την κίνηση με προειδοποιήσεις για τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, θολώνοντας την εικόνα για τον ρυθμό περαιτέρω χαλάρωσης.

Σύμφωνα με αναλυτές ο χρυσός παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός και η ανοδική τάση είναι ακέραιη, κάτι που σημαίνει πως ρεαλιστικά θα μπορούσαμε να δούμε τα 4.000 δολάρια μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει ήδη καταγράψει άνοδο σχεδόν 40% από τις αρχές του έτους.

Η χαμηλότερη απόδοση των επιτοκίων μειώνει το κόστος ευκαιρίας για την κατοχή του χρυσού, ο οποίος παραδοσιακά ενισχύεται σε περιόδους αβεβαιότητας. H υποτίμηση του αμερικανικού νομίσματος ωθεί περισσότερους επενδυτές να στραφούν στο πολύτιμο μέταλλο ως μέσο προστασίας από την απώλεια αγοραστικής δύναμης. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το δολάριο έχει ακόμα περιθώρια αποδυνάμωσης, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύσει τη «μετατόπιση ψυχολογίας» υπέρ των πολύτιμων μετάλλων.

Ο χρυσός θεωρείται επίσης βασικό εργαλείο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου. Δεν επηρεάζεται άμεσα από τις κινήσεις άλλων αγορών, κάτι που του δίνει χαρακτήρα «ασφαλούς καταφυγίου» σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εντάσεων. Η μακροχρόνια αξία του και η απουσία αντισυμβαλλομένου κινδύνου τον καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για επενδυτές που επιδιώκουν σταθερότητα.