Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ζητάει πλέον από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους να εγκρίνει το ίδιο τη δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας το αφορά, διαβαθμισμένης ή μη, διότι διαφορετικά θα χάνουν την πρόσβασή τους στο Πεντάγωνο.

Aυτοί οι νέοι περιορισμοί, οι οποίων γνωστοποιήθηκαν με υπόμνημα από το Πεντάγωνο την Παρασκευή, έγιναν γρήγορα αντικείμενο επικρίσεων από δημοσιογραφικούς οργανισμούς και από δημοσιογραφικές ενώσεις. Ακολουθούν ορισμένες από τις δηλώσεις τους:

REUTERS

«Ανησυχούμε εντονότατα για τους πρόσφατα ανακοινωθέντες περιορισμούς που επέβαλε το Πεντάγωνο στη δημοσιογραφική κάλυψη. Ένας ελεύθερος και ανεξάρτητος Τύπος είναι απαραίτητος για την αμερικανική δημοκρατία διασφαλίζοντας διαφάνεια και λογοδοσία. Η όποια προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να περιορίσει τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να καλύπτουν την ειδησειογραφία υπονομεύει την προστασία που παρέχει η Πρώτη Τροπολογία (του Συντάγματος των ΗΠΑ) και περιορίζει την ελεύθερη ροή των πληροφοριών που είναι κρίσιμη για τον ενημερωμένο δημόσιο διάλογο. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην κάλυψη (ειδήσεων που αφορούν) το Πεντάγωνο με έναν αμερόληπτο, ακριβή και ανεξάρτητο τρόπο, ο οποίος συνάδει με τις Αρχές του Οργανισμού Thomson Reuters», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Reuters.

NEW YORK TIMES

«Το να ζητάς από τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους να υποκύψουν σε τέτοιου είδους περιορισμούς βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την προστασία που παρέχει το Σύνταγμα για έναν ελεύθερο Τύπο σε μια δημοκρατία και (συνιστά) μια συνεχιζόμενη προσπάθεια να καταπνίξεις το δικαίωμα του κοινού να καταλάβει τι κάνει η κυβέρνησή του. Αυτό είναι ένα ακόμη βήμα σε μια ανησυχητική τάση περιορισμού της πρόσβασης σε ό,τι κάνει ο στρατός με έξοδα του φορολογούμενου. Οι δημοσιογράφοι μας θα συνεχίσουν να μεταδίδουν τα γεγονότα εις βάθος και αντικειμενικά», δήλωσε εκπρόσωπος της εφημερίδας New York Times.

WALL STREET JOURNAL

«Είμαστε σφόδρα ενοχλημένοι από αυτή την εξέλιξη και από αυτό που σηματοδοτεί. Αξιολογούμε επί του παρόντος τον αντίκτυπό της στο δημοσιογραφικό μας δυναμικό», είπε εκπρόσωπος της Wall Street Journal.

WASHINGTON POST

«Το Σύνταγμα προστατεύει το δικαίωμα της δημοσιογραφικής κάλυψης των ενεργειών δημοκρατικά εκλεγμένων και διορισμένων κυβερνητικών αξιωματούχων. Όποια απόπειρα της κυβέρνησης να ελέγξει τα μηνύματα και να περιορίσει την πρόσβαση είναι αντίθετη προς την Πρώτη Τροπολογία και ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Η Washington Post θα συνεχίσει να επιδιώκει την ακριβή και δίκαιη δημοσιογραφική κάλυψη με γνώμωνα αυτό το συμφέρον», σχολίασε ο Ματ Μάρεϊ, εκτελεστικός διευθυντής της εφημερίδας.

