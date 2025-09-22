Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι βρήκε ένα πτώμα σε ποτάμι στην πόλη Sant Pere de Riudebitlles κοντά στη Βαρκελώνη, ενώ αναζητά δύο άτομα των οποίων το αυτοκίνητο φέρεται να παρασύρθηκε από ορμητικά νερά.

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του στην Καταλονία την Κυριακή, αφού μεγάλο μέρος της περιοχής στη βορειοανατολική Ισπανία επλήγη από καταρρακτώδεις βροχές που διέκοψαν τις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές, σύμφωνα με αξιωματούχους. Κακοκαιρία έπληξε και τη Γαλλία, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ αναβλήθηκε το ποδοσφαιρικό ντέρμπι Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι βρήκε ένα πτώμα σε ποτάμι στην πόλη Sant Pere de Riudebitlles κοντά στη Βαρκελώνη, ενώ αναζητά δύο άτομα των οποίων το αυτοκίνητο φέρεται να παρασύρθηκε από ορμητικά νερά.

Οι πυροσβέστες διέσωσαν 27 άτομα που είχαν παγιδευτεί στο τελεφερίκ Sant Joan στη Μονή Μονσεράτ βορειοδυτικά της Βαρκελώνης μετά από κατολίσθηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η περιφερειακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο της Ισπανίας, είτε καθυστέρησαν είτε ακυρώθηκαν λόγω της καταιγίδας.

Η υπηρεσία προαστιακού σιδηροδρόμου διακόπηκε προσωρινά σε ορισμένες διαδρομές λόγω κατολισθήσεων και πεσμένων δέντρων.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, AEMET, ανέφερε ότι έπεσαν 40 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο σε μόλις 30 λεπτά σε περιοχές της Καταλονίας.

Τον περασμένο Οκτώβριο, καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια, σκοτώνοντας 225 ανθρώπους και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Σφοδρές βροχοπτώσεις στη Γαλλία

Έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν και τη νοτιοανατολική Γαλλία, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε περίπου 10.000 σπίτια και αναγκάζοντας το αεροδρόμιο της Μασσαλίας να ανακατευθύνει περίπου δώδεκα πτήσεις για προσγείωση σε άλλες πόλεις.

Επίσης, λόγω κακοκαιρίας αναβλήθηκαν αθλητικοί αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του ποδοσφαιρικού ντέρμπι Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν, που θα διεξχθεί σήμερα Δευτέρα.

Επειδή η θερμότερη ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερο νερό, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο και την ένταση των πλημμυρών από ακραίες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Με πληροφορίες από bssnews, ΑFP