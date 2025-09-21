Τραμπ και Βανς βρέθηκαν στο πλήθος.

Χιλιάδες κόσμου μαζεύτηκαν στο State Farm Stadium στην Γκλέντειλ της Αριζόνα, όπου διεξάγεται η κηδεία του δολοφονηθέντα Αμερικανού ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ.

Η ατμόσφαιρα, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, απέχει πολύ από μια τυπική κηδεία, καθώς οι παρευρισκόμενοι δεν είναι ντυμένοι στα μαύρα αλλά στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας – κατόπιν σχετικής σύστασης από τους διοργανωτές -, στις γιγαντοοθόνες του σταδίου προβάλλονται φωτογραφίες του Κερκ ενώ στη σκηνή βρίσκονται χριστιανοί μουσικοί.

Το πλήθος, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένοι, ξεκίνησαν να μπαίνουν στο στάδιο τρέχοντας και ζητωκραυγάζοντας μετά από αρκετές ώρες αναμονής στις ουρές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcyngdasrk9l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τραμπ: Μια ενδιαφέρουσα αλλά και δύσκολη μέρα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον για την Αριζόνα, δήλωσε σε δημοσιογράφους, «σήμερα γιορτάζουμε τη ζωή ενός σπουδαίου ανθρώπου… θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και δύσκολη μέρα. Θέλουμε να το δούμε ως χρόνο ίασης», στέλνοντας παράλληλα την αγάπη του στην οικογένεια του Κερκ.

Υπογράμμισε πως ο Κερκ «έκανε εξαιρετική δουλειά», δίνοντας έμφαση στο ότι έφερε τις συντηρητικές ιδέες στα πανεπιστήμια: «Παλιά ήταν επικίνδυνα μέρη για τους συντηρητικούς. Τώρα είναι hot. Όπως και η χώρα μας είναι hot», είπε.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επίσης αναμένεται να βρεθεί στην κηδεία όπου θα εκφωνήσει και λόγο, έγραψε στο X:

«Σήμερα επιστρέφουμε στην Αριζόνα για να θυμηθούμε τον Τσάρλι και να τιμήσουμε τη θυσία του. Ο Θεός να προσέχει την Έρικα και τα παιδιά τους».

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Με την παρουσία του Αμερικανού προέδρου, υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων και προβεβλημένων προσώπων, το σχέδιο φύλαξης του χώρου έχει διαβάθμιση SEAR-1 -την ανώτατη για ειδικές εκδηλώσεις- αντίστοιχη με Super Bowl και Kentucky Derby.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το πόντιουμ απ’όπου θα μιλήσουν οι ομιλητές, τοποθετημένο κεντρικά στη σκηνή, είναι προστατευμένο με αλεξίσφαιρο γυαλί.

Ο William Mack, ειδικός πράκτορας επικεφαλής του γραφείου Φοίνιξ, ανέφερε ότι ομάδες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ βρίσκονται από νωρίς σε Φοίνιξ και Γκλέντειλ, συνεργαζόμενες με πολιτειακές, τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές ώστε «η τελετή να λάβει την πλήρη προστασία και υποστήριξη που απαιτούν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcynwm1pijbl?integrationId=40599y14juihe6ly}