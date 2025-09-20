Υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Κυβερνοεπίθεση σε πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης έχει διαταράξει τη λειτουργία σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων του Χίθροου του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ανέφεραν οι αερομεταφορείς.

Η επίθεση κατέστησε τα αυτοματοποιημένα συστήματα μη λειτουργικά, επιτρέποντας μόνο χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης, σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

«Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», ανέφερε ο αερομεταφορέας σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του. Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για το πρόβλημα και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό».

Το Χίθροου προειδοποίησε επίσης, για καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από «τεχνικό πρόβλημα» σε τρίτο προμηθευτή.

Οι επιβάτες με προγραμματισμένη πτήση για το Σάββατο ενημερώθηκαν από τα επηρεαζόμενα αεροδρόμια να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Λόγω τεχνικού προβλήματος σε έναν πάροχο συστήματος που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια γρήγορη λύση», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου στην ιστοσελίδα του.

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν επηρεάζεται από την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος.

Πηγή Reuters