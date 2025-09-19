Ο Τραμπ ζητούσε αποζημίωση 15 δισ. δολάρια από τους NYT.

Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την αγωγή που είχε υποβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας 15 δισ. δολάρια από τους New York Times για συκοφαντική δυσφήμιση.

Χαρακτήρισε την αγωγή «απαράδεκτη» και έδωσε προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων στον Αμερικανό πρόεδρο για να την επαναδιατυπώσει.

Η αγωγή των 85 σελίδων που κατατέθηκε τη 15η Σεπτεμβρίου σε βάρος των NYT, αντιβαίνει στους δικονομικούς κανόνες, επισημαίνει ο δικαστής Στίβεν Μέριντεϊ, κρίνοντας πως είναι «ακατάλληλη και απαράδεκτη». Επομένως, η αγωγή «απορρίπτεται», ενώ δίνεται η δυνατότητα «διόρθωσής της εντός 28 ημερών», σε μία μορφή που δεν θα ξεπερνά τις 40 σελίδες, σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης. Παράλληλα, ο δικαστής εξέφρασε την αποδοκιμασία του για μια σωρεία ατεκμηρίωτων αναφορών ή ισχυρισμών, χωρίς ο ενάγων να διατυπώνει με σαφήνεια τις καταγγελίες του, σύμφωνα με τον ίδιο.

Στην αγωγή σε βάρος των New York Times και τεσσάρων δημοσιογράφων τους, όπως και ενός εκδοτικού οίκου που δημοσίευσε έργα δύο εξ αυτών, ο Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει ένα «υποτιμητικό βιβλίο» σχετικά με την προέλευση της περιουσίας του και «τρία ψευδή, κακόβουλα, συκοφαντικά και υποτιμητικά άρθρα». «Αυτή η αγωγή είναι αβάσιμη», απάντησε η αμερικανική εφημερίδα. «Δεν βασίζεται σε καμία έγκυρη νομική αξίωση και στοχεύει αποκλειστικά να φιμώσει και να αποθαρρύνει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία».

Η αγωγή είχε κατατεθεί λίγες ημέρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με μηνύσεις τους New York Times μετά τη δημοσίευση άρθρων σχετικά με μία ευχητήρια επιστολή, που του αποδιδόταν και απευθυνόταν το 2003 στον επιχειρηματία Τζέφρι Έπστιν.