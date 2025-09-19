Η Ολλανδή ωστόσο επέστρεψε με ακόμα καλύτερη ενδυματολογική εκδοχή προς υπεράσπιση της Παλαιστίνης.

Η Εsther Ouwehand, του κόμματος υπεράσπισης των Ζώων εμφανίστηκε στην ολλανδική βουλή στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό φορώντας μία μπλούζα με την παλαιστινιακή σημαία.



Όταν ανέβηκε στο βήμα, ένας συνάδελφός της την επέκρινε και εκείνη απάντησε πως «διάβασα τους κανονισμούς και δεν είδα πουθενά να λέει ότι απαγορεύεται να φοράω μπλούζα με κόκκινο, πράσινο, λευκό και μαύρο χρώμα».

Αρκετοί από μικροφώνου είπαν πως απαιτείται να τηρηθεί μία ουδετερότητα και οποιαδήποτε πολιτική κίνηση κάνει κακό σε αυτή την ουδετερότητα.

«Θα το εκτιμούσα αν μπορούσα να συνεχίσω με την ομιλία μου αλλά αν το συνεχίσετε, θα πρέπει να με διώξετε», απάντησε εκείνη. «Στέκομαι εδώ αλληλέγγυα με τον παλαιστινιακό λαό», είπε «αλλά το πιο σημαντικό εδώ είναι οι αξίες. Είναι ανυπεράσπιστες» πρόσθεσε.

«Το βρίσκω απαράδεκτο που στέκεστε τώρα εδώ με αυτή τη σημαία», της είπε ο συνάδελφός της Martin Bosma. «Σας ζητώ για μία ακόμα φορά να αλλάξετε, να φορέσετε κάτι άλλο και να επιστρέψετε» της είπε.

Και έτσι έγινε. Ωστόσο η βουλεύτρια ήταν καλά προετοιμασμένη και μάλλον είχε προβλέψει τις αντιδράσεις. Έβγαλε τη μπλούζα με την παλαιστινιακή σημαία και αντ’ αυτού επέστρεψε μετά από λίγο φορώντας ένα κόκκινο πουκάμισο με ανανάδες, σήμα κατατεθέν της Παλαιστίνης.

{https://twitter.com/AJEnglish/status/1969038770218693008}