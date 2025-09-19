Χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια, λένε Γερμανοί βουλευτές, τα κεφάλαια είναι απαραίτητα για τους μισθούς λόγω της δεινούς οικονομικής κατάστασης στην περιοχή της Παλαιστινιακής Αρχής απαντά η κυβέρνηση Μερτς.

Η εφάπαξ καταβολή 30 εκατομμυρίων ευρώ προς την Παλαιστινιακή Αρχή, την οποία η Γερμανία ήλπιζε να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα, για να συμπέσει με την επίσημη αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τους Ευρωπαίους συμμάχους, θα καθυστερήσει καθώς κάποιοι βουλευτές εμφανίζονται σκεπτικοί με την απόφαση, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο την εφημερίδα Bild.

Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί ώστε να διασφαλίσει ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούν να καταβληθούν σε μια εποχή που το Ισραήλ, το οποίο εισπράττει δασμούς και φόρους εισαγωγής για λογαριασμό της παλαιστινιακής αρχής που ασκεί περιορισμένη αυτοδιοίκηση σε τμήματα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, παρακρατεί κεφάλαια. Η Παλαιστινιακή Αρχή αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει παρακρατήσει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η γερμανική έκτακτη πληρωμή συμφωνήθηκε από την υπουργό Ανάπτυξης Reem Alabali Radovan κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Μέση Ανατολή πριν από λίγο καιρό και είχε την υποστήριξη τόσο του Καγκελάριου Μερτς όσο και του σοσιαλδημοκράτη αναπληρωτή του, Λαρς Κλίνγκμπειλ. Αλλά ο συντηριτικός Αλεξάντερ Χόφμαν, δήλωσε στην Bild ότι τα μέλη της ισχυρής κοινοβουλευτικής επιτροπής προϋπολογισμού είχαν κάποιες ανησυχίες σχετικά με την πληρωμή, την οποία πρέπει να εγκρίνουν.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια», δήλωσε στην Bild. «Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι σημαντική, αλλά πρέπει να είναι σαφές ποια έργα χρηματοδοτούνται... Έργα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ πρέπει σαφώς να αποκλειστούν» δήλωσε.

Η γερμανική κυβέρνηση από την άλλη ισχυρίζεται πως τα κεφάλαια είναι απαραίτητα για τους μισθούς λόγω της δεινούς οικονομικής κατάστασης στην περιοχή της Παλαιστινιακής Αρχής από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

«Η αρχή βρίσκεται σε οξεία οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Ανάπτυξης σε τακτική συνέντευξη Τύπου της κυβέρνησης την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς είχε ήδη καθυστερήσει για αυτόν τον λόγο. «Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα χρήματα δεν θα καταλήξουν σε λάθος χέρια», δήλωσε ο Γιούργκεν Χαρντ, ανώτερος συντηρητικός και μέλος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων. «Αλλά μόλις γίνει αυτό, υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για να καταβληθεί αυτή η βοήθεια».

Ο Μερτς κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μαδρίτη την Πέμπτη, επισήμανε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα δεν ήταν ανάλογες με τους στόχους που κατά καιρούς δηλώνει, όπως η απελευθέρωση των ομήρων και η καταστορφή της Χαμάς, και έδειξε ότι η Γερμανία είναι ανοιχτή στην υποστήριξη των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Ισραήλ.

