Ο αρχικός σχεδιασμός απαιτούσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ να βρίσκεται κανονικά ήδη στη χώρα μας.

Κι επίσημα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα χρίστηκε την Πέμπτη η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έπειτα από ψηφοφορία μετά την αλλαγή των κανόνων της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς, ώστε να αρκεί η απλή πλειοψηφία.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ και στη Γερουσία των ΗΠΑ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα», έγραψε σε ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ λίγα λεπτά αφού επικυρώθηκε από τη Γερουσία ο διορισμός της.

{https://x.com/kimguilfoyle/status/1968815608599830795}

Η Γκιλφόιλ αναμένεται τώρα να φτάσει στην Αθήνα στα μέσα Οκτωβρίου, μετά την υπογραφή του διορισμού της και την ορκωμοσία της.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η Γκιλφόιλ θα έπρεπε να βρισκόταν κανονικά ήδη στη χώρα μας. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών για την υπερψήφιση του «μεγάλου και όμορφου νομοσχεδίου» του Τραμπ, τους οδήγησε στην απόφαση να μη στηρίξουν τη διαδικασία των διορισμών με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις.