Μάλλον τον Ρίτσαρντ Γκιρ δεν τον λατρεύουμε όσο του αξίζει.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ επιμένει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να τερματίσει τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Γάζα μέσα σε μία μέρα.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Μπράιαν Ίνο πραγματοποίησε την φιλανθρωπική του παράσταση «Μαζί για την Παλαιστίνη» («Together For Palestine») στο Wembley Arena του Λονδίνου, όπου πάνω από 150 καλλιτέχνες και προσωπικότητες του πολιτισμού ενώθηκαν για να δείξουν αλληλεγγύη και να συγκεντρώσουν χρήματα για τον λαό της Γάζας.

Ένας από τους ομιλητές ήταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο οποίος ζήτησε άμεση δράση από τους πολιτικούς για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα.

«Υπάρχει ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να το σταματήσει αυτό μέσα σε μία μέρα» είπε ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τον Τραμπ. «Λέει, "Μπορώ να σταματήσω τους πολέμους σε μία μέρα", ο πρόεδρός μου ο Τραμπ. Σε μία μέρα, θα μπορούσε να σταματήσει όλη αυτή την τρέλα». Πρόσθεσε πως «ο Νετανιάχου χρειάζεται τις ΗΠΑ, χρειάζεται τον Τραμπ τόσο πολύ. Μια μέρα. Αν θέλει ένα Νόμπελ Ειρήνης, αυτός είναι ο τρόπος για να το αποκτήσει».

Άλλοι αστέρες που μίλησαν στην εκδήλωση ήταν οι Ριζ Άχμεντ, Γκάι Πιρς, η πρωταγωνίστρια του Μπρίτζερτον, Νίκολα Κάφλαν, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και η Φλόρενς Πιου. Η εκδήλωση, η οποία ήταν επίσης διαθέσιμη σε ζωντανή μετάδοση, συγκέντρωσε κάτι λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο λίρες για το «Together For Palestine Fund», το οποίο θα διανεμηθεί σε παλαιστινιακούς οργανισμούς όπως το Taawon, το Palestine Children’s Relief Fund και η Palestine Medical Relief Service.

