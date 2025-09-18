Ικανοποίηση Τραμπ για τη διακοπή της εκπομπής.

Ο χιουμορίστας Τζίμι Κίμελ, αστέρας δημοφιλούς «late show», βραδινής πολυσυλλεκτικής εκπομπής στις ΗΠΑ, την είδε να αναστέλλεται εξαιτίας του εναρκτήριου μονολόγου του τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τον φόνο του ίνφλουενσερ – διαμορφωτή της κοινής γνώμης – Τσάρλι Κερκ.

Η μετάδοση της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live» αποφασίστηκε να ανασταλεί «επ’ αόριστον», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ABC.

Ο 57χρονος ανιματέρ συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές μορφές της αμερικανικής τηλεόρασης. Πέρα από την εκπομπή του, στην οποία προσφέρει χιουμοριστική ματιά στην επικαιρότητα πέντε βράδια κάθε εβδομάδα, έχει παρουσιάσει τέσσερις φορές την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου.

Τη Δευτέρα, έθιξε τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου των τραμπιστών νεολαίων, που πυροβόλησε στον λαιμό 22χρονος με κυνηγετικό τουφέκι την περασμένη εβδομάδα.

Το προφίλ του υπόπτου, του Τάιλερ Ρόμπινσον – παιδιού ρεπουμπλικάνων γονιών, που όμως μεγάλο μέρος της αμερικανικής δεξιάς περιγράφει με όρους όπως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», καθώς φέρεται να κατηγορούσε το θύμα πως διέσπειρε «μίσος», ενώ είχε χαράξει σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα – διχάζει τη χώρα.

«Φθάσαμε σε νέα ύψη το σαββατοκύριακο», είπε σαρκαστικά ο Τζίμι Κίμελ τη Δευτέρα, «με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

Ο όρος MAGA είναι ακρώνυμο του συνθήματος «Make America Great Again» («ας ξαναδώσουμε το μεγαλείο της στην Αμερική») του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ώρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στον οποίο πίστωνε την κινητοποίηση μέρους της αμερικανικής νεολαίας υπέρ του, ο πρόεδρος Τραμπ έσπευσε να επιρρίψει την ευθύνη στη «ριζοσπαστική αριστερά», γεννώντας ανησυχίες για επίθεση εναντίον της αντιπολίτευσης και της ελευθερίας του λόγου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του χθες Τετάρτη για τη διακοπή – την «ακύρωση», όπως εκτίμησε – της τηλεοπτικής εκπομπής του χιουμορίστα Τζίμι Κίμελ, από τους διασημότερους επικριτές του, βλέποντας «εξαίρετη είδηση για την Αμερική».

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο», έκρινε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αντιδρώντας στην είδηση πως η μετάδοση της εκπομπής αυτής διακόπηκε «επ’ αόριστον» εξαιτίας σχολίων του ανιματέρ για την πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών.