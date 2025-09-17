«Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να χτίσουν ένα ασφαλές μέλλον με καταπίεση και γενοκτονία με κόστος τη ζωή αθώων παιδιών θα πνιγούν στο αίμα που έχουν χύσει» είπε ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεσμεύτηκε την Τετάρτη ότι οι Μουσουλμάνοι δεν θα υποχωρήσουν ποτέ από τα δικαιώματά τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, υποσχόμενος συνεχή υποστήριξη προς τους Παλαιστίνιους που δέχονται ισραηλινές επιθέσεις.

«Δεν θα επιτρέψουμε η Ιερουσαλήμ να βεβηλωθεί από ασεβή χέρια, αν και γνωρίζω ότι η δυσαρέσκεια των θαυμαστών του Χίτλερ μπορεί να μην εξασθενίσει ποτέ πραγματικά», δήλωσε ο Ερντογάν στην τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα.

Τόνισε την υπερηφάνεια του να ανήκεις σε ένα έθνος που έφερε το λάβαρο του Ισλάμ για αιώνες και υπηρέτησε την Ιερουσαλήμ για 400 χρόνια με τιμή. Σημείωσε ότι υπό μουσουλμανική κυριαρχία η πόλη έγινε τόπος ειρήνης και συνύπαρξης, όπου τα δικαιώματα των Χριστιανών και των Εβραίων ήταν επίσης σεβαστά.

Ο αγώνας της Τουρκίας για να γίνει η Ιερουσαλήμ μια πόλη ειρήνης, ασφάλειας και αρμονίας συνεχίζεται χωρίς διακοπή ή υποχώρηση, δήλωσε ο Ερντογάν και επανέλαβε τη δέσμευση της Άγκυρας για ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος βασισμένο στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Κριτικάροντας για μία ακόμα φορά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ερντογάν χαρακτήρισε την Ιερουσαλήμ ως ένα πνευματικό κέντρο αγαπητό σε όλους τους Μουσουλμάνους, μαζί με τη Μέκκα και τη Μεδίνα.

«Κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να σταθούμε δίπλα στον καταπιεσμένο λαό της Γάζας που αγωνίζεται να επιβιώσει υπό τις βάναυσες επιθέσεις του Ισραήλ», είπε. Υποσχέθηκε ότι η Τουρκία θα «σταθεί σταθερή σήμερα και αύριο ενάντια σε όσους επιδιώκουν να μετατρέψουν την περιοχή μας σε μια θάλασσα αίματος και σε όσους τροφοδοτούν την αστάθεια στη γεωγραφία μας».

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Άγκυρα θα παραμείνει σε πλήρη αλληλεγγύη με όσους στοχοποιούνται από την ισραηλινή ληστεία, από τη Συρία μέχρι την Υεμένη, από τον Λίβανο μέχρι το Κατάρ.

Αναφερόμενος στο Ισραήλ, δήλωσε ότι «η τρομοκρατία - είτε από ομάδα είτε από κράτος - είναι μια ψυχική παράλυση και η αιματηρή παράλυση της περιοχής θα σπάσει».

Παράλληλα, υπογράμμισε τις προσπάθειες της Άγκυρας για την ενίσχυση της σταθερότητας και της συνεργασίας από τα Βαλκάνια μέχρι την Κεντρική Ασία, την Αφρική μέχρι τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη μέχρι την Ασία-Ειρηνικό.

«Η Τουρκία πιστεύει σε έναν κόσμο όπου οι δικαιωμένοι είναι ισχυροί, και εργάζεται για να κάνει αυτόν τον κόσμο πραγματικότητα», είπε κα ανέφερε τις προτεραιότητες της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής ως τη διατήρηση της σταθερότητας, την προώθηση της ειρήνης, την επέκταση της ευημερίας και την ενίσχυση των δεσμών αδελφοσύνης.

Πρόσθεσε ότι η Τουρκία υποστηρίζει τους συμμάχους στην άμυνα, την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους σε διεθνείς πλατφόρμες.

Με πληροφορίες του Anadolu