Δύο νέες ανεξάρτητες εργαστηριακές εξετάσεις δείχνουν ότι ο Αλεξέι Ναλβάνι δηλητηριάστηκε. Η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του εκλιπόντος Ρώσου αντιφρονούντα, δήλωσε ότι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο του εξωτερικού σε δείγμα βιολογικού υλικού που ελήφθη από τον σύζυγό της και έδειξαν ότι δηλητηριάστηκε.

Ο 47χρονος Ναβάλνι πέθανε ξαφνικά στις 16 Φεβρουαρίου του 2024 σε ρωσική φυλακή του Αρκτικού Κύκλου με αποτέλεσμα η ρωσική αντιπολίτευση να χάσει τον πιο χαρισματικό και δημοφιλή ηγέτη της.

Η Γιούλια έχει επανειλημμένως κατηγορήσει τη Ρωσία ότι τον δολοφόνησε, κάτι το οποίο απορρίπτει το Κρεμλίνο ως «ανοησία».

Η ίδια ανήρτησε ένα βίντεο στο Χ στο οποίο λέει ότι βιολογικό υλικό από το πτώμα του Ναβάλνι μεταφέρθηκε στα κρυφά στο εξωτερικό το 2024 και ότι το εξέτασαν δύο εργαστήρια. «Τα εργαστήρια αυτά σε δύο διαφορετικές χώρες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: Ο Αλεξέι δολοφονήθηκε. Και πιο συγκεκριμένα, δηλητηριάστηκε», είπε η Ναβάλναγια.

Η χήρα του δημοφιλούς αντιφρονούντα απαίτησε να δώσουν τα εργαστήρια στη δημοσιότητα τα ευρήματά τους σχετικά με την «άβολη αλήθεια», όπως την χαρακτήρισε.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποιο ήταν το δηλητήριο που εντόπισαν τα εργαστήρια.

Τον περασμένο χρόνο η Ναβάλναγια απέρριψε τις πληροφορίες ρώσων ερευνητών ότι ο σύζυγός της πέθανε από «έναν συνδυασμό ασθενειών».

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν διαπιστώσει ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν διέταξε τον φόνο του Ναβάλνι, σύμφωνα με το AP και την Wall Street Journal.

Το βίντεο που ανάρτησε η Ναβάλναγια

Η Ναβάλναγια σε βίντεο που ανάρτησε στο YouTube αναφέρθηκε λεπτομερώς στην τελευταία επιστολή του συζύγους της, την οποία έλαβε μία ημέρα πριν από τον θάνατό του.

Έδειξε επίσης φωτογραφίες από το εσωτερικό του κελιού όπου αρρώστησε ο Ναβάλνι.

«Υποστηρίζω ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία του συζύγου μου, Αλεξέι Ναβάλνι», λέει στο βίντεο.