Πώς ζει και πώς διαχειρίζεται τα χρήματά της μια 32χρονη γυναίκα στο Κεντάκι των ΗΠΑ

Η Lauren Perraut λέει ότι «πάντα την τράβαγαν το αίμα, η ανατομία και διάφορα άλλα... αηδιαστικά πράγματα».

Η μητέρα της δούλευε για δεκαετίες σε τράπεζα αίματος πριν συνταξιοδοτηθεί. Η 32χρονη Perraut επισκεπτόταν το εργαστήριο της μητέρας της όταν ήταν παιδί. Της άρεσε «να βλέπει πράγματα που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία να δουν», λέει.

Γι’ αυτό, όταν ήρθε η ώρα να χαράξει τη δική της επαγγελματική πορεία, η Perraut επέλεξε να γίνει βοηθός παθολογοανατόμου. Οι παθολογοανατόμοι διαγιγνώσκουν ιατρικές καταστάσεις παρατηρώντας δείγματα ασθενών στο εργαστήριο. Ως βοηθός, η Perraut τεμαχίζει και εξετάζει ιστούς σώματος για να τα προετοιμάσει για τον παθολογοανατόμο και βοηθά στη διαμόρφωση της διάγνωσης ενός ασθενούς.

Δύο πλεονεκτήματα της δουλειάς της Perraut: υψηλές αποδοχές χωρίς πτυχίο ιατρικής. Κερδίζει επί του παρόντος περίπου 122.000 δολάρια ετησίως.

Η Perraut ζει με τον σύζυγό της, Dylan, και τον 2χρονο γιο τους, Reed, στο Lexington του Κεντάκι.

Μια καριέρα «πολύ περιζήτητη»

Η Perraut φοίτησε στο Eastern Kentucky University, όπου απέκτησε πτυχίο στην επιστήμη ιατρικών εργαστηρίων, γνωρίζοντας ότι ήθελε να εργαστεί στον τομέα της υγείας. Αλλά δεν ήθελε να περάσει σχεδόν μια δεκαετία πηγαίνοντας σε ιατρική σχολή και ολοκληρώνοντας ειδικότητα.

«Δίνω μεγάλη αξία στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής», λέει.

Ως προπτυχιακή φοιτήτρια, ανακάλυψε τον δρόμο του βοηθού παθολογοανατόμου, που απαιτούσε απλά ένα διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Duke με μεταπτυχιακό στην επιστήμη υγείας - βοηθός παθολογοανατόμου - το 2017 και ξεκίνησε να εργάζεται πλήρους απασχόλησης μια εβδομάδα αργότερα.

«Υπάρχει έλλειψη εργαζομένων στα ιατρικά εργαστήρια στην Αμερική», λέει. Ως αποτέλεσμα, «η ζήτηση για βοηθούς παθολογοανατόμων είναι πολύ υψηλή αυτήν τη στιγμή».

Η Perraut εργάζεται περίπου 40 ώρες την εβδομάδα και αγαπά την καθημερινότητά της. «Όταν φτάνω στη δουλειά, συνήθως έχουμε έτοιμα δείγματα για να αρχίσουμε να δουλεύουμε», λέει. «Αυτά μπορεί να είναι από μικρές βιοψίες που προέρχονται από κολονοσκόπηση μέχρι μεγαλύτερες, πιο σύνθετες αφαίρεσεις καρκίνου».

Της αρέσει επίσης που αποτελεί κρίσιμο κομμάτι στη θεραπεία ενός ασθενούς. «Νιώθω ότι η καριέρα μου έχει μεγάλη επίδραση», λέει. «Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχω».

Αποταμίευση «για να έχουμε την ευελιξία να συνταξιοδοτηθούμε όταν θέλουμε»

Η Perraut είναι η βασική εργαζόμενη στην οικογένειά της. Ο σύζυγός της κερδίζει περίπου 60.000 δολάρια ετησίως ως ακαδημαϊκός σύμβουλος στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι.

Έτσι ξόδεψε η οικογένεια τα χρήματά της τον Ιούνιο του 2025:

Αποταμιεύσεις και επενδύσεις: 3.899 δολάρια σε συνταξιοδοτικά ταμεία και κοινό λογαριασμό χρηματιστηρίου

Ασφάλεια: 3.333 δολάρια για ασφάλεια υγείας, οδοντιατρική και όρασης, καθώς και ασφάλεια ζωής του Dylan

Διάφορα έξοδα: 2.176 δολάρια για αγορές στο Amazon, πράγματα για τον Reed και είδη σπιτιού

Στέγαση: 1.966 δολάρια για υποθήκη, ηλεκτρικό, νερό, αποχέτευση και Wi-Fi

Τρόφιμα: 1.057 δολάρια για σούπερ μάρκετ και μερικές εξόδους σε τοπικά εστιατόρια

Μεταφορά: 442 δολάρια για βενζίνη, πάρκινγκ και αλλαγή λαδιών

Συνδρομές: 168 δολάρια για Spotify, Peloton και ετήσια συνδρομή Sam’s Club

Τηλέφωνα: 77 δολάρια

Η αποταμίευση αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Perraut και τον σύζυγό της, που βάζουν περίπου 3.900 δολάρια τον μήνα σε αποταμιεύσεις και επενδύσεις.

Μέχρι τον Ιούνιο, είχαν περίπου 400.000 δολάρια σε συνταξιοδοτικά ταμεία και περίπου 113.500 δολάρια σε κοινό λογαριασμό χρηματιστηρίου και λογαριασμό υψηλής απόδοσης.

Συνεισφέρουν επίσης τακτικά σε τραπεζικό λογαριασμό 529 ευρώ για το κολέγιο του Reed, που έχει περίπου 11.500 δολάρια.

«Στόχος μας είναι να αποταμιεύσουμε αρκετά ώστε να έχουμε την ευελιξία να συνταξιοδοτηθούμε όταν θέλουμε», λέει η Perraut.

Τον Ιούνιο, η δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη του ζευγαριού ήταν η ασφάλεια, περιλαμβανομένων υγείας, οδοντιατρικής και όρασης. Ο λογαριασμός δεν είναι συνήθως συνολικά 3.333 δολάρια — εκείνον τον μήνα πλήρωσαν την ετήσια ασφάλεια ζωής του Dylan, ύψους 2.968 δολάρια.

Το ζευγάρι αγόρασε ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων το 2021, και το μόνο χρέος που έχουν αυτήν τη στιγμή είναι η υποθήκη. Πληρώνουν επίσης περίπου 1.696 δολάρια ετησίως για ασφάλεια σπιτιού και οι φόροι περιουσίας τους ήταν περίπου 3.427 δολάρια το 2024.

Η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι επίσης ετήσια και ανέρχεται σε 1.537 δολάρια.

