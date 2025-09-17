«Η ισραηλινή κοινωνία είναι εξαντλημένη» και η παγκόσμια θέση της χώρας επιδεινώνεται, δήλωσε ο Μπαρ-Ντέιβιντ, πρόεδρος του συνδικάτου Histadrut.

Κριτική στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για το σχόλιό του ότι το Ισραήλ ίσως χρειαστεί να γίνει «υπερ-Σπάρτη» - αναφερόμενος στην αυξανόμενη απομόνωση της οικονομίας της χώρας - άσκησε ένα από τα κορυφαία συνδικάτα της χώρας.

Ο Άρνον Μπαρ-Ντέιβιντ, πρόεδρος του συνδικάτου Histadrut, δήλωσε: «Εύχομαι τα παιδιά μας να ζουν στην Αθήνα, όχι στη Σπάρτη».

Η αρχαία Αθήνα γνώριζε «πώς να καλλιεργεί τον πολιτισμό, την τέχνη και την ευημερία των πολιτών της», πρόσθεσε.

«Η ισραηλινή κοινωνία είναι εξαντλημένη» και η παγκόσμια θέση της χώρας επιδεινώνεται, δήλωσε ο Μπαρ-Ντέιβιντ. «Ελπίζω να δω τους ομήρους να επιστρέφουν σύντομα στην πατρίδα τους και να τερματιστεί ο πόλεμος».

