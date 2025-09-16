Η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί από κοινού με άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτόν το μήνα.

Το Λουξεμβούργο σχεδιάζει εντός του μήνα να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με το Politico.

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λικ Φρίντεν και υπουργός Εξωτερικών, Ξαβιέ Μπετέλ δήλωσαν σε κοινοβουλευτική επιτροπή ότι, αν και σκοπεύουν να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί από κοινού με άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτόν το μήνα.

Είχαν προηγηθεί ανάλογες ανακοινώσεις από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν πει ότι θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post