Το Λουξεμβούργο σχεδιάζει εντός του μήνα να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με το Politico.
Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λικ Φρίντεν και υπουργός Εξωτερικών, Ξαβιέ Μπετέλ δήλωσαν σε κοινοβουλευτική επιτροπή ότι, αν και σκοπεύουν να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί από κοινού με άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτόν το μήνα.
Είχαν προηγηθεί ανάλογες ανακοινώσεις από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν πει ότι θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Με πληροφορίες από Jerusalem Post