Αγωγή ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της εφημερίδας New York Times για δυσφήμηση και και συκοφαντία άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει την αμερικανική εφημερίδα ως «μία από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας» και «φερέφωνο του ριζοσπαστικού αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ «οι Times έχουν εμπλακεί σε μια δεκαετή πρακτική ψεύδους σχετικά με τον αγαπημένο σας πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!), την οικογένειά μου, τις επιχειρήσεις μου, το κίνημα America First, το MAGA και τη χώρα μας συνολικά. Είμαι ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ που καθιστώ υπεύθυνη αυτή την κάποτε σεβαστή "φθαρμένη εφημερίδα"».

«Οι New York Times είχαν την ελευθερία να ψεύδονται, να με δυσφημούν και να με διασύρουν για πάρα πολύ καιρό, και αυτό σταματάει, ΤΩΡΑ!», υπογραμμίζει ο Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Σήμερα, έχω τη μεγάλη τιμή να καταθέσω αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντία και δυσφήμιση εναντίον των New York Times, μιας από τις χειρότερες και πιο εκφυλισμένες εφημερίδες στην ιστορία της χώρας μας, η οποία έχει καταστεί ουσιαστικά "φερέφωνο" του ριζοσπαστικού αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος. Θεωρώ ότι είχε τη μεγαλύτερη παράνομη συνεισφορά σε προεκλογική εκστρατεία που έχει γίνει ΠΟΤΕ. Η στήριξη προς την Καμάλα Χάρις τοποθετήθηκε στο πρωτοσέλιδο των New York Times, κάτι που μέχρι τότε ήταν ανήκουστο! Οι "Times" έχουν εμπλακεί σε μια δεκαετή πρακτική ψεύδους για τον αγαπημένο σας πρόεδρο (εμένα!), ​​την οικογένειά μου, την επιχείρησή μου, το κίνημα America First, το MAGA και το τη χώρα μας συνολικά.

Είμαι ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ που καθιστώ υπεύθυνη αυτή την κάποτε σεβαστή "φθαρμένη" εφημερίδα , όπως κάνουμε με τα δίκτυα ψευδών ειδήσεων, όπως η επιτυχημένη μας δικαστική διαμάχη εναντίον του George Slopadopoulos/ABC/Disney και το 60 Minutes/CBS/Paramount, που γνώριζαν ότι με «συκοφαντούσαν» ψευδώς μέσω ενός πολύ εξελιγμένου συστήματος αλλοίωσης εγγράφων και οπτικού υλικού, το οποίο ήταν, στην ουσία, μια κακόβουλη μορφή δυσφήμισης, και ως εκ τούτου, κατέληξαν σε διακανονισμό για ρεκόρ ποσά. Εφάρμοσαν μακροπρόθεσμα αυτό το μοτίβο κατάχρησης, το οποίο είναι απαράδεκτο και παράνομο. Οι New York Times είχαν την ελευθερία να ψεύδονται, να με δυσφημούν και να με διασύρουν για πάρα πολύ καιρό, και αυτό σταματάει, ΤΩΡΑ! Η αγωγή ασκείται στην υπέροχη πολιτεία της Φλόριντα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!».