Πόλη με κατά πλειοψηφία μαύρο πληθυσμό, το Μέμφις έχει Δημοκρατικό δήμαρχο, ενώ στην πολιτεία Τενεσί ο κυβερνήτης είναι Ρεπουμπλικάνος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι υπέγραψε νέο εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει ανάπτυξη στρατιωτικών της εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις του Τενεσί - στο πλαίσιο της εκστρατείας του, που βάζει στο στόχαστρο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν αντιπολιτευόμενοι δημοκρατικοί στο όνομα της πάταξης της εγκληματικότητας.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανέφερε πως η επιχείρηση αυτή θα είναι «ρέπλικα», ή αλλιώς ακριβές αντίγραφο, αυτής που διεξάγεται στην Ουάσιγκτον, παρά τις έντονες επικρίσεις των Δημοκρατικών, που τον κατηγορούν για παρέκκλιση στον αυταρχισμό και στρατιωτικοποίηση της δημόσιας ασφάλειας.

Στην επιχείρηση στο Μέμφις θα συμμετάσχουν «η εθνοφρουρά», «το FBI», η ομοσπονδιακή αστυνομία, καθώς και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της τάξης, είπε ο Τραμπ στον Τύπο κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο, επιμένοντας πως πήρε την απόφαση αυτή εξαιτίας της «εγκληματικότητας» που κατ’ αυτόν λυσσομανά εκεί.

«Πιθανόν θα καταπιαστούμε με το Σικάγο αμέσως μετά», πρόσθεσε, καθώς η μεγαλούπολη όπου επίσης κυβερνά Δημοκρατικός βρίσκεται στο στόχαστρό του εδώ κι εβδομάδες.

Ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους λέει πως η ανάπτυξη στρατιωτικών στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον και πριν από αυτή στο Λος Άντζελες είχε καθοριστική συμβολή στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που δεν παύει να αποδίδει στους μετανάστες.