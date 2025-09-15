Η ένταση στην Ουάσιγκτον αυξάνεται, με τον πρόεδρο Τραμπ να απειλεί να θέσει την πρωτεύουσα υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, μετά την άρνηση της αστυνομίας της πόλης να συνεργαστεί με την ICE.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα κηρύξει την Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα την θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, αφού η δήμαρχος της πρωτεύουσας Μιούριελ Μπάουζερ δήλωσε πως η αστυνομία της δεν θα συνεργασθεί με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Η διένεξη αφορά την παροχή πληροφοριών για άτομα που ζουν ή εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι τελευταίες απειλές Τραμπ έρχονταν να προστεθούν σε μια μακρά λίστα υπέρβασεων των ομοσπονδιακών αρμοδιοτήτων.

Υπενθυμίζεται πως η απόφαση του Τραμπ για ανάπτυξης της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα - με περισσότερους από 2.000 στρατιώτες να περιπολούν με στόχο «την αποκατάσταση της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας» - προκάλεσε οργισμένες διαδηλώσεις.

«Μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ο τόπος ανθίζει… για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, σχεδόν ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Νωρίτερα, είχε θέσει το μητροπολιτικό αστυνομικό τμήμα υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο και είχε στείλει ομοσπονδιακούς αστυνομικούς, συμπεριλαμβανομένων μελών της ICE, για περιπολίες στους δρόμους.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους «Ριζοσπαστικούς Αριστερούς Δημοκρατικούς» πως πίεσαν τη Μπόουζερ να μην συνεργαστεί με την ICE, προσθέτοντας ότι εάν η αστυνομία σταματούσε τη συνεργασία της με την υπηρεσία Μετανάστευσης, «το έγκλημα θα επέστρεφε με ορμή».

«Προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ουάσιγκτον, ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ, ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΑΦΗΣΩ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ. Θα κηρύξω Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και θα θέσω [την πόλη] υπό Ομοσπονδιακό Έλεγχο, αν χρειαστεί!!!»