Η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

«Μνημείο αθλιότητας» χαρακτηρίζει το ΚΚΕ τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και του υπ. Εξωτερικών σχετικά με την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Στην ανακοίνωση του αναφέρει:

«Η στάση της κυβέρνησης της ΝΔ και του υπουργείου εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είναι ένα μνημείο υποκρισίας, αθλιότητας και τελικά συνενοχής. Αυτοί που υποτίθεται ότι κόπτονται για το ''διεθνές δίκαιο'' δεν έχουν βγάλει άχνα για την ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ σε ένα ανεξάρτητο κράτος, την σύλληψη του νόμιμου προέδρου της χώρας και την αδιανόητη εξαγγελία για την επιβολή αμερικανικής διοίκησης στη Βενεζουέλα.

Η μη απερίφραστη καταδίκη συνιστά ανοχή και τελικά υποστήριξη του εγκλήματος στη Βενεζουέλα, ειδικά από μια χώρα όπως η Ελλάδα που αποτελεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Φυσικά δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη για να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι σταθερά στην ''πλευρά'' των αμερικανοΝΑΤΟϊκών σχεδιασμών και απέναντι από το δίκιο των λαών».