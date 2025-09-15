Όσο μεγαλύτερη επιτυχία σημειώνει το AfD στην εξασφάλιση μιας θέσης σε τοπικό επίπεδο τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τα κυρίαρχα κόμματα να διατηρήσουν ένα «τείχος προστασίας» που θα εμποδίζει την πολιτική συνεργασία με την ακροδεξιά σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας (Εναλλακτική για τη Γερμανία - AfD), τριπλασίασε τα ποσοστά του στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, καθώς στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν στο κρατίδιο - που αποτελεί δείκτη για ολόκληρη τη χώρα - κατετάγη τρίτο με 14,5%, όταν πριν από πέντε χρόνια η δυναμική του ήταν κοντά στο 5%.

Η κεντροδεξιά παράταξη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), αναδεικνύεται όπως αναμενόταν πρώτη δύναμη, τουλάχιστον με βάση τα πρώτα, ακόμη μη οριστικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν το πρωί.

Το κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς εξασφαλίζει περί το 33,3% των ψήφων, ακολουθούμενο από το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD, ήσσον στον κυβερνητικό συνασπισμό) που συγκεντρώνει 22,1%.

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εξασφάλισε το 14,5% των ψήφων, οι Πράσινοι 13,5%, το κόμμα Η Αριστερά (Die Linke) 5,6%, το φίλα προσκείμενο στον κόσμο των επιχειρήσεων κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) 3,7%.

Τα – ακόμη πρώτα και προκαταρκτικά – αποτελέσματα αυτά γενικά συνάδουν με τις πρώτες προβλέψεις του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου WDR.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διακυβεύονταν κάπου 20.000 έδρες, μεταξύ δημοτικών συμβουλίων πόλεων και δήμων, 31 περιφερειών και του κρατιδιακού κοινοβουλίου στο βιομηχανικό κέντρο Ρουρ.

Αν κανένας από τους υποψήφιους για σημαντικά αξιώματα δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων, θα χρειαστεί δεύτερος γύρος της διαδικασίας, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τη μεθεπόμενη Κυριακή 28η Σεπτεμβρίου.

Δικαίωμα ψήφου είχαν σχεδόν 14 εκατομμύρια κάτοικοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο μέγεθος ορισμένων χωρών της ΕΕ.

Σύμφωνα με το WDR, η συμμετοχή σε αυτή την εκλογική διαδικασία ανήλθε στο 56,5%, επίπεδο αισθητά υψηλότερο σε σύγκριση με τις τοπικές εκλογές του 2020 (51,9%).

Πολιτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι το AfD έχει θέσει ως στόχο να εισέλθει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση έως το 2027. Επί του παρόντος, είναι το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τον Guardian, από τις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, το AfD έχει έρθει πρώτο σε αρκετές εθνικές δημοσκοπήσεις. Όσο μεγαλύτερη επιτυχία σημειώνει το AfD στην εξασφάλιση μιας θέσης σε τοπικό επίπεδο τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τα κυρίαρχα κόμματα να διατηρήσουν ένα «τείχος προστασίας» που θα εμποδίζει την πολιτική συνεργασία με την ακροδεξιά σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αναφέρουν οι ειδικοί.