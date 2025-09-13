Games
Ακροδεξιό παραλήρημα μίσους Μασκ για Βρετανία: Διαλύστε τη Βουλή, αλλάξτε κυβέρνηση

Ακροδεξιό παραλήρημα μίσους Μασκ για Βρετανία: Διαλύστε τη Βουλή, αλλάξτε κυβέρνηση Φωτογραφία: AP Photo/Matt Rourke
Μέσω βιντεοκλήσης μίλησε στους συγκεντρωμένους στη Βρετανία ο Μασκ, φέρνοντας στο προσκήνιο τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. «Κόμμα δολοφόνων η αριστερά» είπε.

Σε άκρως επικίνδυνα μονοπάτια μπαίνει η η παγκόσμια κοινότητα με τον Ίλον Μασκ να «σηκώνει» το λάβαρο της ακροδεξιάς και του μίσους με αφορμή τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Ίλον Μασκ απευθύνθηκε μέσω βιντεοκλήσης στο πλήθος που συμμετείχε στην πορεία «Ενώστε το Βασίλειο». Μίλησε με τον επικεφαλής της πορείας, ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, μέσω βιντεοκλήσης.

{https://x.com/EuroPostAgency/status/1966918430633627844}

Ο Μασκ παρότρυνε όσους τον άκουγαν ότι χρειάζεται άμεσα «διάλυση του κοινοβουλίου» και «αλλαγή κυβέρνησης» στη Βρετανία.

Ο ίδιος είπε: «Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης στη Βρετανία. Δεν μπορείτε - δεν έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια, ή όποτε γίνουν οι επόμενες εκλογές, είναι πολύ αργά. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρξει διάλυση του κοινοβουλίου και να διεξαχθεί νέα ψηφοφορία. Η έκκλησή μου απευθύνεται στη βρετανική κοινή λογική, η οποία είναι να κοιτάξετε προσεκτικά γύρω σας και να πείτε 'Αν αυτό συνεχιστεί, σε τι κόσμο θα ζείτε;' Αυτό είναι ένα μήνυμα προς το λογικό κέντρο, τους ανθρώπους που κανονικά δεν θα ασχολούνταν με την πολιτική, που απλώς θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους. Δεν το θέλουν αυτό, είναι ήσυχοι, απλώς ασχολούνται με τις δουλειές τους».

«Το μήνυμά μου προς αυτούς είναι: αν αυτό συνεχιστεί, ότι η βία θα έρθει εναντίον σας, δεν θα έχετε άλλη επιλογή. Βρίσκεστε σε μια θεμελιώδη κατάσταση εδώ. Είτε επιλέξετε βία είτε όχι, η βία έρχεται εναντίον σας. Είτε αντεπιτίθεστε είτε πεθάνετε, αυτή είναι η αλήθεια, νομίζω».

Ο ιδιοκτήτης του X είπε στο πλήθος «η αριστερά είναι το κόμμα της δολοφονίας», αναφερόμενος στον θάνατο του Τσάρλι Κερκ.

Επίσης, ο ίδιος τόνισε ότι: «Υπάρχει τόση βία στην αριστερά, με τον φίλο μας Τσάρλι Κερκ να δολοφονείται εν ψυχρώ αυτή την εβδομάδα και τους ανθρώπους στην αριστερά να το γιορτάζουν ανοιχτά. Η αριστερά είναι το κόμμα της δολοφονίας και γιορτάζει τη δολοφονία. Θέλω να πω, ας το σκεφτούμε λίγο, με αυτούς έχουμε να κάνουμε εδώ».

Ο Μακσ είπε επίσης ότι το βρετανικό κοινό «φοβάται να ασκήσει την ελευθερία του λόγου» και ισχυρίστηκε ότι το BBC ήταν «συνένοχο στην καταστροφή της Βρετανίας».

Όταν τελείωσαν τη συζήτησή τους, ο Ρόμπινσον είπε: «Όχι μόνο βρισκόμαστε στον αγώνα αυτή τη στιγμή, αλλά προχωράμε μπροστά χάρη στην ελευθερία του λόγου για την οποία αγωνίζεται, για εμάς, ο Ίλον Μασκ».

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους

Περίπου 110.000 διαδηλωτές και 5.000 βρέθηκαν στην αντιδιαμαρτυρία «Πορεία κατά του Φασισμού» στο Λονδίνο για μια συγκέντρωση «Ενώστε το Βασίλειο» και μια αντιδιαμαρτυρία «Πορεία κατά του Φασισμού» ενώ έγιναν και δεκάδες συλλήψεις.

london1 b738b

london2 58f8a

Ο Τόμι Ρόμπινσον δήλωσε ότι «ο πατριωτισμός είναι το μέλλον, τα σύνορα είναι το μέλλον» καθώς συμμετείχε στην πορεία προς το Γουάιτχολ.

{https://x.com/Sputnik_India/status/1966874110908412255}

Είπε ότι «η Βρετανία επιτέλους ξύπνησε» και ισχυρίστηκε ότι η εκδήλωση ήταν η «μεγαλύτερη διαδήλωση στην βρετανική ιστορία».

lond2 3d1cc

Σε προηγούμενη ανάρτηση, ο Ρόμπινσον είπε ότι «η επανάσταση ξεκίνησε», καθώς είπε στους ακολούθους του ότι το Λονδίνο ήταν γεμάτο «πατριώτες». Έχουν υπάρξει διάφορες αναφορές σχετικά με τη συνολική προσέλευση στη διαμαρτυρία και την αντιδιαμαρτυρία.

{https://x.com/Niall_Boylan/status/1966898499670421654}

