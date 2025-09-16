H καλύτερη εγγύηση για την ειρήνη είναι η πλήρης προετοιμασία για πόλεμο, τόνισε ο εθνικιστής Πολωνός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι κάλεσε το NATO να ενισχύσει την αποτροπή του μετά την πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας, από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - που η Βαρσοβία και οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική Bild, που δημοσιεύτηκε χθες Δευτέρα, ο Ναβρότσκι τόνισε πως «πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, διότι μόνο αυτό εγγυάται την ειρήνη».

Πρόσθεσε πως αναμένει ότι «τέτοιες επιθέσεις στην επικράτεια του NATO» δεν θα επαναληφθούν, αλλά παρότρυνε τα κράτη μέλη να είναι καλύτερα προετοιμασμένα.

Ο εθνικιστής πολιτικός δήλωσε ακόμη πως είναι βέβαιος ότι η επίθεση «ελεγχόταν απευθείας από τη Μόσχα» και δείχνει «τι είναι ικανός να κάνει» ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Μόνο τρία ή τέσσερα από τα ως ακόμη και 19 drones καταρρίφθηκαν, πάντως ο Πολωνός πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός πως ουδείς Πολωνός - ούτε πολίτης ούτε στρατιωτικός - έχασε τη ζωή του.

Ο Κάρολ Ναβρότσκι εξέφρασε, τέλος, την υποστήριξή του στην αξίωση του Ντόναλντ Τραμπ όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού να τερματίσουν οποιαδήποτε εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μόνο οι κυρώσεις και ο Τραμπ μπορούν να αναγκάσουν τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο και να προασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» κι η Ευρωπαϊκή Ένωση «πρέπει να τον υποστηρίξει στις προσπάθειές του», έκρινε.

«Μην ψάχνετε για εχθρό στη Δύση»

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη με ανάρτησή του ο Ντόναλν Τουσκ ανακοίνωσε ακόμη μια εξουδετέρωση ρωσικού drone - που επιχειρούσε, αυτή την φορά, πάνω από κυβερνητικά κτίρια στην Πολωνία.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός ανέφερε πως «η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους εξουδετέρωσε πρόσφατα ένα drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια (οδός Πάρκοφ) και το Παλάτι Μπελβέντερ. Δύο Λευκορώσοι πολίτες συνελήφθησαν. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του κάλεσε τους συμμάχους να μην αναζητούν εχθρούς στη Δύση αλλά την Ανατολή.

«Μην ψάχνετε για εχθρό στη Δύση. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν έχουν αποτύχει σε αυτή τη στιγμή της δοκιμασίας. Η απειλή προέρχεται από την Ανατολή και όλους όσοι επιδιώκουν να διαταράξουν την ευρωατλαντική ενότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά.