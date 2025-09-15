Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα είναι οι μόνες χώρες που κατέγραψαν ποσοστά πάνω από το 10% σε επίπεδο στερήσεων και οικονομικής πίεσης σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης της Eurostat στη λίστα διαβίωσης στην Ευρώπη βρίσκεται η Ελλάδα σε επίπεδο όμως υλικών στερήσεων και οικονομικής πίεσης.

Το 2024, το 6,4% των ανθρώπων στην ΕΕ βρέθηκε αντιμέτωπο με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα ήταν από τις αρνητικές πρωταθλήτριες χώρες.

Το ποσοστό αυτό ήταν συγκριτικά ελάχιστα μικρότερο από το 6,8% που σημειώθηκε το 2023. Η ηλικιακή ομάδα που επλήγη περισσότερο είναι οι νέοι κάτω των 18 ετών με το ποσοστό τους να φτάνει στο 7,9% ενώ ακολουθούν τα άτομα άτομα ηλικίας 18 έως 64 ετών με 6,4% και τα άτομα 65 ετών και άνω με ποσοστό 5,1%.

Παράλληλα οι γυναίκες κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης συγκριτικά με τους άνδρες, με ποσοστό 6,6% έναντι 6,2%. Αυτό το μοτίβο υψηλότερων ποσοστών για τις γυναίκες ήταν σταθερό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, εκτός από εκείνες κάτω των 18 ετών.

Στις πρώτες θέσεις η Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που αντιμετώπισαν σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση καταγράφηκε στη Ρουμανία με 17,2%. Ακολουθεί η Βουλγαρία με 16,6% και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με ποσοστό της τάξης του 14,0%. Μάλιστα οι Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα είναι οι μόνες χώρες που κατέγραψαν ποσοστά πάνω από το 10% σε επίπεδο χωρών της ΕΕ.

Στον αντίποδα τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σλοβενία ​​με 1,8%, την Κροατία (2,0%), την Πολωνία και το Λουξεμβούργο με ποσοστό του 2,3%, και την Κύπρο με 2,5%. Μεταξύ 2023 και 2024, οι μεγαλύτερες μειώσεις στα ποσοστά σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης καταγράφηκαν στη Ρουμανία, με μείωση της τάξης των 2,6 ποσοστιαίων μονάδων, στην Ιρλανδία (μείωση 1,5 ποσοστιαίας μονάδας) και στη Βουλγαρία (μείωση 1,4 ποσοστιαίας μονάδας).

Μικρότερες μειώσεις, κάτω από 1% καταγράφηκαν σε 12 άλλες χώρες. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Φινλανδία (0,9 %), στην Εσθονία και τη Σλοβακία (και οι δύο αυξήθηκαν κατά 0,6 %) στη Σουηδία και στην Ελλάδα, όπου υπήρξε αύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων.

Υψηλότερα ποσοστά στέρησης σε Νότια και Ανατολική Ευρώπη

Μεταξύ όλων των περιφερειών της ΕΕ, η δυτική περιφέρεια της Ελλάδας (και τα νησιά του Ιονίου), κατέγραψε το υψηλότερο περιφερειακό μερίδιο σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης, με το 28,0% του πληθυσμού να αντιμετωπίζει τέτοιες συνθήκες.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, 8 περιφέρειες είχαν ποσοστό ατόμων που βιώνουν σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση που κυμαινόταν από 20,3% έως 28,0%. Αυτές οι περιφέρειες βρίσκονται κυρίως στη νότια και ανατολική Ευρώπη και περιλαμβάνουν 2 περιφέρειες στην Ελλάδα, 3 περιφέρειες στη Βουλγαρία, 2 περιφέρειες στη Ρουμανία και 1 περιφέρεια στη νότια Ιταλία.

Αντίθετα, σχεδόν το ένα τρίτο των περιφερειών είχαν ποσοστά σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης κάτω του 3,5%, με τις περισσότερες από αυτές να βρίσκονται στις σκανδιναβικές χώρες και στις Εσθονία, Πολωνία, Σλοβενία, Τσεχία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Κροατία και Κύπρο.

Σοβαρές διακυμάνσεις σε Ιταλία, Ελλάδα και Ρουμανία ανά περιφέρεια

Η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Γαλλία παρουσίασαν σημαντικές διαπεριφερειακές διαφορές στα ποσοστά σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης με τιμές μεγαλύτερες από 15 ποσοστιαίες μονάδες. Η διαφορά μεταξύ των υψηλότερων και των χαμηλότερων ποσοστών εντός αυτών των χωρών ήταν 24,8 %, 20,3%, 16% και 15,1% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι διαπεριφερειακές διαφορές ήταν κάτω από 2% στη Δανία και την Ιρλανδία.

Με πληροφορίες της Eurostat