Το Politico μετέδωσε ότι η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα να χρησιμοποιήσει ρωσικές καταθέσεις σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από ομόλογα που φθάνουν στη λήξη τους και που ανήκουν στη Ρωσία για να επιδιώξει «Δάνειο Επανορθώσεων» για την Ουκρανία.

Η Ρωσία προειδοποίησε τη Δευτέρα τα ευρωπαϊκά κράτη ότι θα επιτεθεί σε οποιοδήποτε χώρα επιδιώξει να κατασχέσει περιουσιακά της στοιχεία, ύστερα από αναφορές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μελετά να δαπανήσει «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, αφότου ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, έστειλε τον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία το 2022, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους απαγόρευσαν τις συναλλαγές με την κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας και μπλόκαραν κρατικά ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 300-350 δισ. δολ., κυρίως ευρωπαϊκά, αμερικανικά και βρετανικά κρατικά ομόλογα που διακρατούνται σε ένα ευρωπαϊκό αποθετήριο τίτλων.

Το Reuters ανέφερε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει νέο τρόπο χρηματοδότησης της άμυνας της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας χρήματα που σχετίζονται με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» στην Ευρώπη.

«Εάν συμβεί αυτό, η Ρωσία θα κινηθεί κατά των κρατών της ΕΕ, και των Ευρωπαίων αχρείων από τις Βρυξέλλες και μεμονωμένες χώρες της ΕΕ που προσπαθούν να κατασχέσουν την περιουσία μας, έως τα τέλη του αιώνα», έγραψε ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Telegram.

Η Ρωσία θα κινηθεί κατά ευρωπαϊκών χωρών με «όλους τους δυνατούς τρόπους» και σε «όλα τα διεθνή και εθνικά δικαστήρια» καθώς και «εξωδικαστικά», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, που είναι αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Ρωσία αναφέρει ότι οποιαδήποτε κατάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων ισοδυναμεί με κλοπή από τη Δύση και θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα ομόλογα και τα νομίσματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.