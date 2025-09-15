Σε αναβρασμό η Τουρκία, χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στους δρόμους για να σταματήσει η «νομική καταστολή» της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην τουρκική πρωτεύουσα, Άγκυρα, ενάντια σε μια δίκη που θα μπορούσε τη Δευτέρα να εκτοπίσει τον αρχηγό της κύριας αντιπολίτευσης, μετά από έναν χρόνο νομικής καταστολής εναντίον εκατοντάδων μελών της.

Σε ζωντανή σύνδεση άνθρωποι φώναζαν συνθήματα για την παραίτηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ ανέμιζαν τουρκικές σημαίες και κομματικά λάβαρα.

Η δικαστική απόφαση της Δευτέρας, σχετικά με το αν θα ακυρωθεί το συνέδριο του 2023 του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) λόγω φερόμενων διαδικαστικών παρατυπιών, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το κόμμα, να ταράξει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και να επηρεάσει τον χρόνο των βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για το 2028. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να καθυστερήσει την απόφαση.

Μιλώντας στη συγκέντρωση της Κυριακής, ο ηγέτης του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατηθεί στην εξουσία υπονομεύοντας τους δημοκρατικούς κανόνες και καταστέλλοντας τη διαφωνία, μετά τις νίκες της αντιπολίτευσης στις δημοτικές εκλογές τον τελευταίο χρόνο.

Ο Οζέλ ζήτησε επίσης πρόωρες βουλευτικές εκλογές. «Αυτή η υπόθεση είναι πολιτική. Οι κατηγορίες είναι συκοφαντικές. Οι σύντροφοί μας είναι αθώοι. Αυτό που γίνεται είναι πραξικόπημα – πραξικόπημα εναντίον του μελλοντικού προέδρου, εναντίον της μελλοντικής κυβέρνησης. Θα αντισταθούμε, θα αντισταθούμε, θα αντισταθούμε», είπε στην ομιλία του προς το πλήθος.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δηλώνει ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και αρνείται οποιοδήποτε πολιτικό κίνητρο.

Η Τουρκία έχει συλλάβει περισσότερα από 500 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 17 δημάρχων, τον τελευταίο χρόνο στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλους δήμους που διοικούνται από το CHP σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο ερευνών για διαφθορά, σύμφωνα με ανασκόπηση του Reuters.

Εκατοντάδες μέλη του CHP έχουν φυλακιστεί εν αναμονή της δίκης, στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για φερόμενη διαφθορά και διασυνδέσεις με την τρομοκρατία. Επίσης ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου είναι φυλακισμένος.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου τον Μάρτιο πυροδότησε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στη χώρα την τελευταία δεκαετία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους, προκαλώντας απότομη πτώση της λίρας.

Σε επιστολή που εστάλη από τη φυλακή και διαβάστηκε στη συγκέντρωση της Άγκυρας, ο Ιμάμογλου έγραψε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να προκαθορίσει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, παραμερίζοντας τους νόμιμους αντιπάλους της. Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι υπονομεύει τη δημοκρατία μέσω πολιτικά υποκινούμενων δικαστικών ενεργειών και και μέσω καταστολής της πολιτικής διαφωνίας.

«Η εποχή του “εγώ” σε αυτή τη χώρα θα τελειώσει, και η εποχή του “εμείς” θα ξεκινήσει. Ένα άτομο θα χάσει, και όλοι οι υπόλοιποι θα κερδίσουν», έγραψε ο Ιμάμογλου. Το πλήθος χειροκρότησε και φώναξε «Πρόεδρος Ιμάμογλου» μετά την ανάγνωση της επιστολής.