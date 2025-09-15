Oδήγησε το τζετ σκι για περίπου 12 ώρες, αποφεύγοντας ένα περιπολικό σκάφος της Τυνησίας που τους καταδίωξε.

Χρειάστηκαν πάνω από ένας χρόνος, αρκετές χιλιάδες δολάρια, εφευρετικότητα, αποτυχίες και... ένα τζετ σκι: έτσι κατάφερε ο Μουχάμαντ Αμπού Ντάχα, ένας 31χρονος Παλαιστίνιος, να δραπετεύσει από τη Γάζα και να φτάσει στην Ευρώπη.

Ο ίδιος κατέγραψε την ιστορία του μέσα από βίντεο, φωτογραφίες και ηχητικά αρχεία, τα οποία μοιράστηκε με το Reuters. Το Reuters πήρε επίσης συνεντεύξεις από αυτόν και τους συνταξιδιώτες του κατά την άφιξή τους στην Ιταλία, καθώς και από συγγενείς τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Αφήνοντας πίσω του το χάος στη Γάζα, όπου το Ισραήλ - σύμφωνα με τις τοπικές αρχές - έχει σκοτώσει περισσότερους από 57.000 Παλαιστίνιους στα δύο χρόνια του πολέμου, ο Αμπού Ντάχα τον Απρίλιο του 2024 πλήρωσε 5.000 δολάρια για να φθάσει Αίγυπτο μέσω Ράφα.

Στην Κίνα και πάλι πίσω

Οπως λέει ο ίδιος, αρχικά πήγε στην Κίνα, όπου ήλπιζε να πάρει άσυλο, ωστόσο αυτό δεν συνέβη και επέστρεψε στην Αίγυπτο, μέσω Μαλαισίας και Ινδονησίας.

Στη συνέχεια, ο Αμπού Ντάχα πήγε στη Λιβύη, όπου, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον ΟΗΕ, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες στην προσπάθειά τους να κερδίσουν μία θέση σε πλοίο με προορισμό την Ευρώπη, κακοποιήθηκαν κι έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης από διακινητές και πολιτοφυλακές.

Σύμφωνα με στοιχεία του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, περισσότεροι από 47.000 μετανάστες έχουν φτάσει με βάρκες στη χώρα από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, κυρίως από τη Λιβύη και την Τυνησία. Ωστόσο, ο Αμπού Ντάχα κατάφερε να περάσει στην Ευρώπη κάτω από εξαιρετικά ασυνήθιστες συνθήκες.

Έπειτα από 10 αποτυχημένες προσπάθειες - μέσω λαθρεμπόρων - ο Αμπού Ντάχα τελικά αγόρασε από το διαδίκτυο ένα μεταχειρισμένο τζετ σκι, μάρκας Yamaha, έναντι 5.000 δολαρίων και επένδυσε άλλα 1.500 δολάρια σε εξοπλισμό, όπως GPS, δορυφορικό τηλέφωνο και σωσίβια. Συνοδευόμενος από άλλους δύο Παλαιστίνιους, τον 27χρονο Ντιάα και τον 23χρονο Μπάσεμ, υποστηρίζει ότι οδήγησε το τζετ σκι για περίπου 12 ώρες, αποφεύγοντας ένα περιπολικό σκάφος της Τυνησίας που τους καταδίωξε, ενώ ρυμούλκησε και μια βάρκα με επιπλέον προμήθειες.

Κακός σύμμαχος το... ChatGPT

Οι τρεις τους χρησιμοποίησαν το ChatGPT για να υπολογίσουν πόσα καύσιμα θα χρειάζονταν, ωστόσο ξέμειναν περίπου 20 χιλιόμετρα πριν τη Λαμπεντούζα. Κατάφεραν να καλέσουν για βοήθεια, με αποτέλεσμα τη διάσωσή τους και τη μεταφορά τους στο νοτιότερο νησί της Ιταλίας, στις 18 Αυγούστου.

Στο σημείο έφθασε ένα ρουμανικό σκάφος που συμμετείχε σε αποστολή της Frontex, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιγράφοντας το περιστατικό «ασυνήθιστο».

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Είχαμε την ελπίδα ότι θα φτάναμε και ο Θεός μας έδωσε δύναμη», δήλωσε ο συνεπιβάτης Μπάσεμ.

«Ο τρόπος που κατάφεραν να φθάσουν ήταν μοναδικός», δήλωσε ο Filippo Ungaro, εκπρόσωπος της UNHCR Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας ότι οι Αρχές κατέγραψαν την άφιξή τους στην Ιταλία μετά από ένα ταξίδι με τζετ σκι από το λιμάνι αλ-Κομς της Λιβύης και τη διάσωσή τους στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα.

Σε ευθεία γραμμή, το αλ-Κομς απέχει περίπου 350 χλμ. από τη Λαμπεντούζα.

