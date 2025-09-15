Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων - ο τέταρτος μέσα σε τέσσερις μήνες - λαμβάνει χώρα στο Palacio de Santa Cruz, έδρα του υπουργείου Εξωτερικών της Ισπανίας.

ΗΠΑ και Κίνα βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, καθώς συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι συνομιλίες στη Μαδρίτη για την επίλυση της εμπορικής έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Ακόμη και αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για το TikTok, αυτό δεν θα επηρεάσει τις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας, η οποία είναι «πολύ καλή, στα πιο υψηλά επίπεδα», πρόσθεσε ο αμερικανός υπουργός.

Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων - ο τέταρτος μέσα σε τέσσερις μήνες - λαμβάνει χώρα στο Palacio de Santa Cruz, έδρα του υπουργείου Εξωτερικών της Ισπανίας. Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει πρόοδο στις τεχνικές λεπτομέρειες, ωστόσο η επίτευξη συμφωνίας σε άλλα ζητήματα θα είναι δύσκολη.

«Οι Κινέζοι ομόλογοί μας έχουν υποβάλει ένα πολύ επιθετικό αίτημα», πρόσθεσε. «Θα δούμε... Δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε την εθνική ασφάλεια για μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Reuters.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο TikTok, τους δασμούς και την οικονομία, δήλωσε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες από Reuters