Ένας 34χρονος άνδρας με βεβαρημένο ποινικό μητρώο κατηγορήθηκε την περασμένη εβδομάδα για την σοκαριστική δολοφονία μιας νεαρής Ουκρανής στο μετρό.

Κατακραυγή έχει προκαλέσει το σχόλιο του παρουσιαστή του αμερικανικού Fox News Brian Kilmeade για τους αστέγους που αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα.

Κατά την διάρκεια της εκπομπής της Τετάρτης με θέμα την δολοφονία της νεαρής Ουκρανής στην Βόρεια Καρολίνα, ο συμπαρουσιαστής του Kilmeade, ο Lawrence Jones, δήλωσε ότι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι θα πρέπει να αποδεχτούν προγράμματα θεραπείας ή να φυλακιστούν.

Και ο Kilmeade υπερθεμάτισε: «Ή ακούσια θανατηφόρα ένεση, ή κάτι τέτοιο. Απλώς σκοτώστε τους».

{https://www.youtube.com/watch?v=9mq3oKI2KhY&ab_channel=TheBulwark}

Ο παρουσιαστής της εκπομπής Fox & Friends ζήτησε εντέλει συγγνώμη για την δήλωσή του ότι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι θα πρέπει να λαμβάνουν θανατηφόρες ενέσεις, λέγοντας ότι το σχόλιό του ήταν «υπερβολικά σκληρό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό το εξαιρετικά σκληρό σχόλιο», δήλωσε ο Kilmeade στον αέρα.

«Προφανώς γνωρίζω ότι δεν ενεργούν όλοι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι όπως ο δράστης στην Βόρεια Καρολίνα, καθώς και ότι πάρα πολλοί άστεγοι αξίζουν την κατανόηση και τη συμπόνια μας».

Το Fox News απέφυγε να σχολιάσει.