Ισπανία: Δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε καφέ στη Μαδρίτη - Τρεις σε κρίσιμη κατάσταση (βίντεο)

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η στατικότητα του κτιρίου δεν διατρέχει κίνδυνο.

Μια πολύ δυνατή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα (13/09) σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 21 άνθρωποι, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας.

{https://x.com/Diario_Supremo/status/1966885158474445149}

Οι πρώτες έρευνες υποδεικνύουν ότι η έκρηξη σχετίζεται με διαρροή αερίου στον χώρο, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση του άνω ορόφου, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τον χώρο, με αποτέλεσμα τα συντρίμμια να καταλήξουν στο μπαρ.

{https://youtu.be/w3UCYSiWe3I?si=j-U69EKgWqEsnRg6}