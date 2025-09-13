Games
Τσάρλι Κερκ: Τι έλεγε στα podcasts για μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ+, Αφροαμερικανούς - Η ερώτηση πριν τη δολοφονία

Τσάρλι Κερκ: Τι έλεγε στα podcasts για μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ+, Αφροαμερικανούς - Η ερώτηση πριν τη δολοφονία Φωτογραφία: ΕΡΑ
Σε ομιλίες του σε όλη τη χώρα, ο Κερκ φαινόταν να αγαπά την αντιπαράθεση, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως υπέρμαχο της ελευθερίας του λόγου και ανοικτό στην ανταλλαγή απόψεων.

Λίγα λεπτά προτού πέσει νεκρός από τα πυρά ενόπλου σε πανεπιστήμιο της Γιούτα την Τετάρτη ο Τσάρλι Κερκ είχε δεχθεί μια ερώτηση για τα τρανς άτομα και τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών με πολλά θύματα.

«Γνωρίζετε πόσοι τρανς Αμερικανοί ήταν δράστες περιστατικών μαζικών πυροβολισμών με πολλά θύματα τα τελευταία 10 χρόνια», τον ρώτησε ένας από τους παριστάμενους.

«Πάρα πολλοί», απάντησε ο Κερκ.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα τρανς άτομα έχουν διαπράξει πολύ μικρό αριθμό τέτοιου είδους μακελειών, σύμφωνα με τον ιστότοπο διασταύρωσης στοιχείων PolitiFact. Όμως η απάντηση του Κερκ ήταν χαρακτηριστική των απόψεων αυτού του συντηρητικού ινφλουένσερ που την τελευταία δεκαετία αναδείχθηκε σε προσωπικότητα του κινήματος MAGA (Make America Great Again) και θεωρείται ότι ενέπνευσε μια γενιά κολεγιόπαιδων να ασχοληθούν με την πολιτική και να ψηφίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ

Σε ομιλίες του σε όλη τη χώρα, σε πανεπιστήμια, σε podcast, στο Χ ο Κερκ φαινόταν να αγαπά την αντιπαράθεση, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως υπέρμαχο της ελευθερίας του λόγου και ανοικτό στην ανταλλαγή απόψεων.

{https://www.instagram.com/p/DHmK3YgSsNf/}

«Ο Τσάρλι πίστευε στην ισχύ των επιχειρημάτων και στη συζήτηση καλή τη πίστη με στόχο την εύρεση της αλήθειας και προκειμένου οι άνθρωποι, αν όχι να συμφωνήσουν τότε τουλάχιστον να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο», ανέφερε σε ανάρτησή της στον ιστότοπό της η οργάνωση που ίδρυσε ο Κερκ, η Turning Point USA.

Ο λόγος του Κερκ, που συχνά ήταν γεμάτος με σχόλια κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και των μεταναστών, προκαλούσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων.

Αν πολλές από τις απόψεις του για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, για την άμβλωση, τη μετανάστευση, την οπλοκατοχή, τα προγράμματα προώθησης των μειονοτήτων αντικατοπτρίζουν τις σημερινές κεντρικές θέσεις του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, άλλες συντάσσονται περισσότερο με τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος, όπως για παράδειγμα ο ισχυρισμός του ότι η αριστερά χρησιμοποιεί το ισλάμ για να καταστρέψει την Αμερική, ή η άποψη ότι οι Αφροαμερικανοί ευθύνονται για την εγκληματικότητα.

Κάποιες φορές προσπάθησε να εμφανιστεί πιο συμφιλιωτικός, όπως για παράδειγμα τον Ιούλιο όταν δήλωσε στον Τάκερ Κάρλσον: «Πώς θα αποριζοσπαστικοποιήσουμε τη χώρα τα επόμενα δύο χρόνια; Αυτό με απασχολεί».

«Τον Τσάρλι Κερκ λάτρευαν οι άνθρωποι που μοιράζονταν το όραμά του για την Αμερική, σύμφωνα με το οποίο οι λευκοί είναι θύματα των προσπαθειών να υπάρξει μεγαλύτερη ισότητα και συμπερίληψη. Τον απεχθάνονταν, τον φοβόντουσαν οι άνθρωποι που ήταν στόχος αυτών των απόψεων», δήλωσε η Κάιλι Σπένσερ η οποία έχει καταγράψει την άνοδο του Κερκ στο βιβλίο της Rising Them Right.

«Οπότε υπήρχαν δύο κόσμοι», εξήγησε.

Την ημέρα που η ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον παίκτη του NFL Τράβις Κέλσι ο Κερκ δήλωσε απευθυνόμενος σε εκείνη: «δεν είσαι εσύ το αφεντικό», ενώ την κάλεσε να «απορρίψει τον φεμινισμό» και να «υποταχθεί στον σύζυγό της».

Το 2024 είχε ερωτηθεί τι θα έκανε στην περίπτωση που είχε μια κόρη 10 ετών η οποία έπεφτε θύμα βιασμού και έμενε έγκυος. Ο Κερκ είχε απαντήσει «το μωρό θα γεννιόταν».

{https://www.instagram.com/p/DOeL3BcAZPq/}

Κατά των Αφροαμερικανών και των μεταναστών

Ο Κερκ απέρριπτε τα προγράμματα συμπερίληψης και προώθησης των μειονοτήτων, όπως και όσους θεωρούσε ότι τα εκμεταλλεύθηκαν για να προωθηθούν.

Τον Ιούλιο του 2023 δήλωσε ότι η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα, η βουλεύτρια Σίλα Τζάκσον και η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Κεντάτζι Μπράουν Τζάκσον δεν είναι αρκετά έξυπνες και δεν θα είχαν πετύχει όσα πέτυχαν αν δεν υπήρχαν τα προγράμματα συμπερίληψης.

Εξάλλου ο Κερκ είχε ενστερνιστεί τη θεωρία της «μεγάλης αντικατάστασης», σύμφωνα με την οποία οι μη λευκοί μετανάστες θα αντικαταστήσουν τους λευκούς κατοίκους των ΗΠΑ, ενώ ισχυριζόταν ότι το ισλάμ «δεν είναι συμβατό με τον δυτικό πολιτισμό».

Παράλληλα ο Κερκ ήταν κατά των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και τον Απρίλιο του 2024 είχε συγκρίνει την παροχή θεραπειών για τη φυλομετάβαση με τις ωμότητες των ναζί.

«Ένα ζήτημα που πιστεύω ότι είναι κατάφωρα ενάντιο στη λογική μας, τόσο ενάντια στους νόμους της φύσης και τολμώ να πω ένα κ…δάκτυλο προς τον Θεό είναι αυτό το τρανς πράγμα που συμβαίνει στην Αμερική τώρα», είχε δηλώσει σε ομιλία του το 2023, την οποία είχε αναρτήσει το Right Wing Watch.

{https://www.instagram.com/p/DOMd4fCEtKt/}

Άνοδος στο κίνημα MAGA

Γιος μίας συμβούλου ψυχικής υγείας και ενός αρχιτέκτονα ο Κερκ μεγάλωσε σε πλούσιο προάστιο έξω από το Σικάγο. Ξεκίνησε την οργάνωσή του Turning Point USA σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Άρχισε να εργάζεται για τον μεγαλύτερο γιο του Τραμπ, τον Ντόναλντ Τζούνιορ, και γνώρισε τον Αμερικανό πρόεδρο στο ιδιωτικό του κλαμπ στο Μαρ-α- Λάγκο το 2017.

Μετά τις 6 Ιανουαρίου 2021 και την εισβολή στο Καπιτώλιο, όταν πολλοί θεώρησαν ότι η πολιτική καριέρα του Τραμπ είχε τελειώσει, ο Κερκ εντάχθηκε στο κίνημα Stop the Steal (σταματήστε την κλοπή), που ισχυρίζεται ότι υπήρξε νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020 προκειμένου να τις κερδίσουν οι Δημοκρατικοί. Ο Κερκ πιστεύεται ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επόμενη προεκλογική εκστρατεία, για τις εκλογές του 2024, πείθοντας μεγάλο μέρος των νεαρών ψηφοφόρων να υποστηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Turning Point USA διαθέτει πλέον παραρτήματα σε 3.500 λύκεια και κολέγια των ΗΠΑ, ενώ μετρά περίπου 250.000 μέλη μεταξύ των φοιτητών και έχει ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 80 εκατ. δολάρια.

Στον ιστοτοπό της η οργάνωση έχει έναν κατάλογο «Παρακολούθησης καθηγητών», στον οποίο φοιτητές μπορούν να καταγγέλλουν καθηγητές και διοικητικό προσωπικό που έχουν «ακραίες αριστερές απόψεις».

Η Στέισι Πάτον, μια Αφροαμερικανίδα καθηγήτρια στο παραδοσιακά αφροαμερικανικό πανεπιστήμιο Μόργκαν, περιέγραψε τι συνέβη όταν το όνομά της βρέθηκε στον κατάλογο αυτόν.

«Επί εβδομάδες ο τηλεφωνητής μου και το μέιλ μου ήταν γεμάτα. Επρόκειτο κυρίως για λευκούς άνδρες που έσταζαν δηλητήριο μέσω του τηλεφώνου», χρησιμοποιώντας αισχρούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, όπως έγραψε στον μπλογκ της. «Με απειλούσαν με κάθε είδους βία».

