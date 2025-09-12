Games
ΟΗΕ: Κοινό ανακοινωθέν ΗΠΑ - Δύσης κατά της Ρωσίας

Το ανακοινωθέν αφορά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία.

Οι ΗΠΑ συνενώθηκαν με Δυτικούς συμμάχους συνυπογράφοντας σήμερα κοινό ανακοινωθέν εκφράζοντας ανησυχία για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Το ανακοινωθέν, που ανέγνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Μαρτσίν Μποσάτσκι, πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καλεί επίσης τη Ρωσία να σταματήσει «τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας» και να απόσχει από περαιτέρω προκλήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία θα μπορούσε να έγινε κατά λάθος.

Απαντώντας σήμερα, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι οι εισβολές, αυτή την εβδομάδα, μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της χώρας του δεν οφείλονταν σε κάποιο λάθος της Ρωσίας.

