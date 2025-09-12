Games
O Ντόναλντ Τραμπ «πιέζει» για το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν ιδρώνει το αφτί της Επιτροπής

O Ντόναλντ Τραμπ «πιέζει» για το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν ιδρώνει το αφτί της Επιτροπής Φωτογραφία: Alex Brandon/AP
Η... προσπάθεια που καταβάλλει ο Τραμπ για να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης δεν θα μας επηρεάσει, ξεκαθαρίζει η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Η εμμονή του Ντόναλντ Τραμπ να κατακτήσει το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης προσκρούει σε ένα εμπόδιο: την ανεξαρτησία της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, η οποία ξεκαθαρίζει στο AFP ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί από «πιέσεις».

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει καταστήσει απόλυτα σαφές ότι θέλει διακαώς το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο είχε κερδίσει το 2009 ο Δημοκρατικός αντίπαλός του Μπαράκ Ομπάμα, προς έκπληξη πολλών.

Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να «φωνάξει» ότι «αξίζει» το βραβείο, ισχυριζόμενος ότι έχει τερματίσει έξι πολέμους, παρόλο που αυτοί σε Γάζα και Ουκρανία - τους οποίους είχε υποσχεθεί να τερματίσει - συνεχίζουν να μαίνονται.

«Φυσικά έχουμε αντιληφθεί ότι η προσοχή μέσων ενημέρωσης επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους υποψηφίους», δήλωσε στο AFP σε συνέντευξή του στο Όσλο ο γραμματέας της Επιτροπής, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν.

«Ωστόσο αυτό δεν επηρεάζει τις συζητήσεις που διεξάγονται στην επιτροπή», επεσήμανε.

«Η Επιτροπή εξετάζει κάθε υποψήφιο με βάση τα προσόντα του», είπε.

Ο φετινός νικητής θα ανακοινωθεί στις 10 Οκτωβρίου.

Τραμπ: «Το αξίζω, το λέει και ο Μπενιαμίν»

Ο Τραμπ τεκμηρίωσε τον ισχυρισμό ότι «αξίζει» το βραβείο, επισημαίνοντας ότι αρκετοί ξένοι ηγέτες, από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ μέχρι τον Ιλχάμ Αλίγιεφ του Αζερμπαϊτζάν, είτε τον έχουν προτείνει είτε έχουν υποστηρίξει την υποψηφιότητά του.

Ωστόσο, οι παραπάνω θα έπρεπε να ήταν εξαιρετικά προνοητικοί για το φετινό βραβείο, δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες έπρεπε να υποβληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου, μόλις 11 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ.

Το αίτημα Τραμπ στον Στόλτενμπεργκ

«Το να είσαι υποψήφιος δεν είναι απαραίτητα ένα μεγάλο επίτευγμα. Το μεγάλο επίτευγμα είναι να γίνεις νικητής», είπε ο Μπεργκ Χάρπβικεν.

«Ξέρετε, η λίστα των ατόμων που μπορούν να προτείνουν είναι αρκετά μεγάλη».

Φέτος η Επιτροπή θα επιλέξει τον νικητή από μια μακρά λίστα 338 ατόμων και οργανισμών. Η λίστα κρατείται μυστική για 50 χρόνια.

Ο Τραμπ έθεσε το ζήτημα στον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας, Γενς Στόλτενμπεργκ - πρώην γγ του ΝΑΤΟ - κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας για τους δασμούς στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα Dagens Naeringsliv.

Το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε, αλλά όχι αν οι δύο συζήτησαν για το Νόμπελ.

Η ανεξαρτησία της Επιτροπής εμπόδιο για Τραμπ

Αν και τα πέντε μέλη της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ διορίζονται από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας, η Επιτροπή επιμένει ότι λειτουργεί ανεξάρτητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 2010 αγνόησε τις... διακριτικές προειδοποιήσεις της νορβηγικής κυβέρνησης και απένειμε το βραβείο στον Κινέζο αντιφρονούντα Λιού Σιάομπο, πυροδοτώντας το «πάγωμα» της διπλωματίας μεταξύ Πεκίνου και Όσλο, που διήρκεσε για χρόνια.

«Η Επιτροπή Νόμπελ ενεργεί εντελώς ανεξάρτητα», δήλωσε ο Μπεργκ Χάρπβικεν.

Η Νορβηγία πιστεύει ακράδαντα στον πολυμερισμό που ο δημιουργός του βραβείου Άλφρεντ Νόμπελ υπερασπίστηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά η οποία έχει ανατραπεί από την πολιτική «Πρώτα η Αμερική» του Τραμπ.

Έτσι, οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες πιθανότητες ο πρόεδρος των ΗΠΑ να πάρει το «πράσινο φως».

«Αυτή η πίεση συνήθως αποδεικνύεται αναποτελεσματική», δήλωσε ο Χάλβαρντ Λέιρα, διευθυντής έρευνας στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων (NUPI).

«Εάν η επιτροπή έδινε τώρα το βραβείο στον Τραμπ, προφανώς θα κατηγορούταν ότι τού "υποκλίνεται"» βάζοντας σε κίνδυνο την ανεξαρτησία που ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει, δήλωσε στο AFP.

Τον Αύγουστο, τρεις ιστορικοί των βραβείων Νόμπελ προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα και απαριθμώντας τους λόγους για τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα έπρεπε να λάβει το βραβείο - για παράδειγμα, ο θαυμασμός του για τον Ρώσο ηγέτη, Βλαντιμίρ Πούτιν, που πολεμά την Ουκρανία τα τελευταία τρία χρόνια.

«Τα μέλη της Επιτροπής Νόμπελ θα έπρεπε να έχουν τρελαθεί», έγραψαν σε ένα άρθρο γνώμης.

Με πληροφορίες από AFP

