Ο Ράμα ανακοίνωσε την πρώτο υπουργό AI στον κόσμο: Θα αποφασίζει για τις δημόσιες συμβάσεις

Ο Ράμα ανακοίνωσε την πρώτο υπουργό AI στον κόσμο: Θα αποφασίζει για τις δημόσιες συμβάσεις
Η Diella, που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, θα αναλάβει τις δημόσιες προμήθειες στην Αλβανία!

Η ψηφιακή βοηθός που βοηθά τους Αλβανούς να περιηγούνται στις κυβερνητικές υπηρεσίες διαδικτυακά θα γίνει η πρώτη υπουργός τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα τοποθετήθηκε υπεύθυνη για τις δημόσιες προμήθειες - σε μια προσπάθεια μείωσης της διαφθοράς.

Η Diella, που σημαίνει Ήλιος στα Αλβανικά, συμβουλεύει τους χρήστες στην πύλη e-Albania από τον περασμένο Ιανουάριο, βοηθώντας τους μέσω φωνητικών εντολών με ολόκληρο το φάσμα των γραφειοκρατικών εργασιών που χρειάζονται πρόσβαση.

«Η Diella, η πρώτη υπουργός που δεν είναι φυσικά παρούσα, αλλά έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη», θα βοηθήσει να γίνει η Αλβανία «μια χώρα όπου οι δημόσιες προμήθειες είναι 100% ελεύθερες από διαφθορά», δήλωσε ο Έντι Ράμα την Πέμπτη.

Ανακοινώνοντας τη σύνθεση της τέταρτης συναπτής κυβέρνησής του στο συνέδριο του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Τίρανα, ο Ράμα είπε ότι η Diella, η οποία στην πύλη e-Albania εμφανίζεται ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική φορεσιά, θα γίνει «η υπηρέτης των δημόσιων προμηθειών».

Η ευθύνη για την επιλογή των νικητών των δημόσιων διαγωνισμών θα αφαιρεθεί σταδιακά από τα κυβερνητικά υπουργεία και θα αναληφθεί από την τεχνητή νοημοσύνη για να εξασφαλιστεί ότι «όλες οι διαδικασίες είναι 100% διαφανείς», είπε.

Η Diella θα εξετάζει κάθε διαγωνισμό και θα αξιολογεί αντικειμενικά τα προσόντα του καθενός, εξήγησε ο Ράμα, ο οποίος επανεκλέχθηκε τον Μάιο - έχοντας δηλώσει ότι θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα δυνητικά αποτελεσματικό εργαλείο κατά της διαφθοράς που θα εξαλείψει δωροδοκίες, απειλές και συγκρούσεις συμφερόντων.

Οι δημόσιοι διαγωνισμοί υπήρξαν εδώ και καιρό πηγή σκανδάλων διαφθοράς στην Αλβανία, η οποία, σύμφωνα με ειδικούς, αποτελεί κέντρο για διεθνείς συμμορίες που επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, ενώ η διαφθορά αγγίζει μέχρι και τα ανώτατα επίπεδα της κυβέρνησης.

Τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης επαίνεσαν την κίνηση ως «μεγάλη μεταμόρφωση στον τρόπο που η αλβανική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και ασκεί την εξουσία, εισάγοντας την τεχνολογία όχι μόνο ως εργαλείο, αλλά και ως ενεργό συμμετέχοντα στη διακυβέρνηση».

