Μετά τον Σηκουάνα, ο Τίβερης: Ο δήμαρχος Ρώμης λέει ότι θα μπορούν να κολυμπάνε στο ποτάμι σε 5 χρόνια

«Σε πέντε χρόνια θα μπορούμε να κολυμπάμε στον Τίβερη», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης.

Ο δήμαρχος της Ρώμης δήλωσε ότι το κολύμπι στον Τίβερη θα είναι εφικτό σε πέντε χρόνια, θέλοντας να ακολουθήσει τα βήματα του Παρισιού, όπου ο Σηκουάνας άνοιξε αυτό το καλοκαίρι για το κοινό, έπειτα από έναν αιώνα.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε έκθεση στην Οσάκα, ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι ανακοίνωσε πως συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας, η οποία εξέτασε πόσο εφικτός είναι ο καθαρισμός. «Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ήδη ότι είναι ένας απόλυτα εφικτός στόχος: σε πέντε χρόνια θα μπορούμε να κολυμπάμε στον Τίβερη», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης.

Τα ιταλικά ΜΜΕ και ειδικοί δεν είναι τόσο αισιόδοξοι, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για τη μείωση της ρύπανσης σε αποδεκτό επίπεδο, ιδιαίτερα στην Ιταλία όπου τα δημόσια έργα καθυστερούν.

Έως τη δεκαετία του ‘60 οι Ρωμαίοι κολυμπούσαν τακτικά στον ποταμό, αλλά στη συνέχεια η ρύπανση ανάγκασε τις αρχές να επιβάλουν περιορισμούς. Σήμερα, το κολύμπι στον Τίβερη απαγορεύεται αυστηρά και τα πρόστιμα φτάνουν σε εκατοντάδες ευρώ. Παρόλα αυτά, παραμένει «ζωντανή» η παράδοση της Πρωτοχρονιάς, όταν γίνονται βουτιές από μία εκ των γεφυρών.

Σύμφωνα με τον Γκουαλτιέρι, το επίπεδο της ρύπανσης στον Τίβερη είναι χαμηλότερο από εκείνο που είχε καταγραφεί στον Σηκουάνα και για αυτό, ο «λογαριασμός» για το αντίστοιχο πρότζεκτ στη Ρώμη θα είναι μικρότερος από τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ που κόστισε το έργο στην πόλη του φωτός.

Ωστόσο, τον περασμένο Απρίλιο επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι οι έρευνές τους έδειξαν κατά μέσο όρο τρία μικροπλαστικά σωματίδια ανά κυβικό μέτρο στον Τίβερη. Πολύ χαμηλότερα από τα πάνω από 20 μικροσωματίδια ανά κυβικό μέτρο που έχουν καταγραφεί στον Γάγγη, αλλά το ποσοστό απέχει πολύ από το να είναι καθησυχαστικό.

Άλλη μελέτη, τον Σεπτέμβριο του 2024, από το ιταλικό Ινστιτούτο για την προστασία του περιβάλλοντος και την έρευνα έδειξε ότι ο Τίβερης μετέφερε στη θάλασσα περισσότερα επιπλέοντα σκουπίδια- κυρίως πλαστικά- από οποιοδήποτε άλλο ποτάμι της Ιταλίας.

Πηγή: Guardian