Vouchers, επιστροφές, ακυρώσεις: Αλλάζουν όλα στα ταξίδια εντός Ε.Ε.

Οι ταξιδιώτες θα διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν τα κουπόνια και να ζητούν επιστροφή χρημάτων μέσα σε 14 ημέρες.

Με ευρεία πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του για την επικαιροποίηση της οδηγίας σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια, ανοίγοντας τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση της προστασίας των ταξιδιωτών σε περιπτώσεις ακυρώσεων, διακοπής ταξιδιών ή πτώχευσης τουριστικών πρακτόρων, μετά τα πολύτιμα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 και τις πολυάριθμες χρεοκοπίες ταξιδιωτικών γραφείων.

Η θέση που συνέταξε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών επιβεβαιώνει την ανάγκη για σαφέστερους και δικαιότερους κανόνες σε ό,τι αφορά την επιστροφή χρημάτων, την παροχή βοήθειας επαναπατρισμού, καθώς και τον ορισμό του τι συνιστά «ταξιδιωτικό πακέτο». Παράλληλα, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν τα κουπόνια (vouchers), τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης συζήτησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, οι ταξιδιώτες θα διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν τα κουπόνια και να ζητούν επιστροφή χρημάτων μέσα σε 14 ημέρες. Όταν αποδέχονται κουπόνια, αλλά αυτά δεν χρησιμοποιούνται, η αξία τους θα πρέπει να επιστρέφεται αυτόματα στον κάτοχο με τη λήξη τους. Τα vouchers θα ισχύουν για έως 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή μεταβίβασης μόνο μία φορά, και θα καλύπτονται από εγγυήσεις αφερεγγυότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι αποδεκτά για κάθε υπηρεσία που προσφέρει ο διοργανωτής, με προτεραιότητα στη διάθεση ταξιδιωτικών πακέτων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους κανόνες ακύρωσης. Σε περίπτωση έκτακτων ή αναπόφευκτων περιστάσεων, είτε στον τόπο προορισμού είτε στο σημείο αναχώρησης, οι ταξιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν τα σχέδιά τους χωρίς ποινή και με πλήρη επιστροφή χρημάτων. Η αξιολόγηση του αν μια ακύρωση είναι δικαιολογημένη θα γίνεται κατά περίπτωση, ωστόσο κάθε επίσημη ταξιδιωτική προειδοποίηση που εκδίδεται μέχρι και 28 ημέρες πριν από την αναχώρηση θα θεωρείται σημαντικός παράγοντας.

Ένα από τα σημεία όπου το Κοινοβούλιο διαφοροποιήθηκε από την πρόταση της Επιτροπής αφορά το ζήτημα των προπληρωμών. Η Κομισιόν είχε προτείνει περιορισμό στο 25% του συνολικού κόστους κατά την κράτηση και εξόφληση του υπολοίπου 28 ημέρες πριν το ταξίδι. Οι ευρωβουλευτές απέρριψαν το μέτρο, εκτιμώντας ότι το ζήτημα θα πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς.

Η διαπραγματευτική θέση εγκρίθηκε με 535 ψήφους υπέρ, 36 κατά και 47 αποχές, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη διακομματική στήριξη στην ανάγκη για ισχυρότερη προστασία των ταξιδιωτών. Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις για την τελική μορφή των νέων κανόνων αναμένεται να ξεκινήσουν στις 24 Σεπτεμβρίου, με τους ευρωβουλευτές να δηλώνουν αποφασισμένοι να εξασφαλίσουν ένα ισορροπημένο πλαίσιο που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στον κλάδο των οργανωμένων ταξιδιών.