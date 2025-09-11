Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ryanair: Μπορεί να μην επιστρέψει στο Ισραήλ - Τι συνέβη

Ryanair: Μπορεί να μην επιστρέψει στο Ισραήλ - Τι συνέβη
Η Ryanair αντιτίθεται στο γεγονός ότι το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ χρεώνει υψηλότερη τιμή για τη χρήση του κύριου τερματικού σταθμού, όταν ο φθηνότερος τερματικός σταθμός χαμηλού κόστους είναι κλειστός για λόγους ασφαλείας.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair ενδέχεται να μην επαναφέρει τις αεροπορικές συνδέσεις της με το Ισραήλ όταν αποκλιμακωθεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, γνωστοποίησε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Μάικλ Ο' Λίρι τονίζοντας ότι οι αρχές του ισραηλινού αεροδρομίου «χασομεράνε» την εταιρεία.

«Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να μην μπούμε στον κόπο να επιστρέψουμε στο Ισραήλ... όταν υποχωρήσει η τρέχουσα βία», δήλωσε ο Ο' Λίρι σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο.

Η αεροπορική εταιρεία νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι ανακοίνωσε ότι δεν θα επαναφέρει πτήσεις στο Ισραήλ μέχρι τις 25 Οκτωβρίου το νωρίτερο.

Ο Ο' Λίρι είπε ότι η Ryanair αντιτίθεται στο γεγονός ότι το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ χρεώνει υψηλότερη τιμή για τη χρήση του κύριου τερματικού σταθμού, όταν ο φθηνότερος τερματικός σταθμός χαμηλού κόστους είναι κλειστός για λόγους ασφαλείας.

«Εκτός αν οι Ισραηλινοί συνέλθουν και σταματήσουν να μας χασομεράνε, για να μιλήσω ειλικρινά, υπάρχουν πολλά περισσότερη άλλα μέρη στην Ευρώπη που μπορούμε να αναπτυχθούμε περισσότερο», κατέληξε.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Σόγια: Τελικά είναι ωφέλιμη ή επικίνδυνη για την υγεία;

Σόγια: Τελικά είναι ωφέλιμη ή επικίνδυνη για την υγεία;

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

«Νετάνιαχου, δεν φεύγουμε»: «Ανυπακοή» στην πόλη της Γάζας καθώς το Ισραήλ μπαίνει στην τελική φάση

«Νετάνιαχου, δεν φεύγουμε»: «Ανυπακοή» στην πόλη της Γάζας καθώς το Ισραήλ μπαίνει στην τελική φάση

Διεθνή
Καταπέλτης ο Αλ - Θάνι του Κατάρ για Νετανιάχου: Είμαστε προδομένοι - Σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους

Καταπέλτης ο Αλ - Θάνι του Κατάρ για Νετανιάχου: Είμαστε προδομένοι - Σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους

Διεθνή
Νετανιάχου και Πούτιν αναδεικνύουν την αποτυχία του Τραμπ

Νετανιάχου και Πούτιν αναδεικνύουν την αποτυχία του Τραμπ

Διεθνή
Οργισμένη αντίδραση Ισραήλ στην πρόταση Φον ντερ Λάιεν για κυρώσεις: Η Ευρώπη δίνει το λάθος μήνυμα

Οργισμένη αντίδραση Ισραήλ στην πρόταση Φον ντερ Λάιεν για κυρώσεις: Η Ευρώπη δίνει το λάθος μήνυμα

Διεθνή

NETWORK

Οι λόγοι που δυσκολεύεστε να πάρετε βάρος και τι μπορείτε να κάνετε

Οι λόγοι που δυσκολεύεστε να πάρετε βάρος και τι μπορείτε να κάνετε

healthstat.gr
Αυτό το συστατικό δεν θα πρέπει να λείπει από καμία σαλάτα

Αυτό το συστατικό δεν θα πρέπει να λείπει από καμία σαλάτα

healthstat.gr
ΗΠΑ: Ανακαλούνται δημοφιλή cookies – Κίνδυνος αλλεργίας

ΗΠΑ: Ανακαλούνται δημοφιλή cookies – Κίνδυνος αλλεργίας

healthstat.gr
Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

ienergeia.gr
«Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»: Μια έμπρακτη απάντηση στις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

«Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»: Μια έμπρακτη απάντηση στις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

healthstat.gr
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

ienergeia.gr
Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

ienergeia.gr
Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr