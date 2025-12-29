«Μίλησα με τον πρόεδρο... μου είπε ότι είναι καθ' οδόν» το θέμα είπε ο Τραμπ αλλά ο Ισραηλινός πρόεδρος έβγαλε άλλη ανακοίνωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανώς υπεραισιόδοξος για την απονομή χάριτος στον φίλο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε από το Μαρ-α-Λάγκο πριν την έναρξη της συνάντησής τους, πως το θέμα «ετελείωσε» σχεδόν. Αλλά ο πρόεδρος του Ισραήλ τον διέψευσε ακόμα και τη συνομιλία τους.

«Είναι ένας πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Έχει κάνει εκπληκτική δουλειά», απάντησε ο Τραμπ ερωτώμενος σχετικά και τον χαρακτήρισε «ήρωα». Τόνισε ότι το Ισραήλ ίσως και να μην υπήρχε τώρα χωρίς τον Νετανιάχου. «Αυτή είναι μια αρκετά σημαντική δήλωση, αλλά είναι αλήθεια», είπε. «Πιστεύω ότι αν είχατε τον λάθος πρωθυπουργό, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε επειδή... αντιμετώπισε μια δύναμη που όμοιά της πολύ λίγες χώρες θα μπορούσαν να είχαν διαχειριστεί». πρόσθεσε υμνώντας τον Νετανιάχου.

Για την απονομή χάριτος στον Νετανιάχου, πρόσθεσε πως μίλησε με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος του είπε ότι το θέμα «ήταν καθ' οδόν».

Και η διάψευση

Ωστόσο αμέσως μετά τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Χέρτζογκ διέψευσε τα όσα δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση μεταξύ του Προέδρου Χέρτζογκ και του Προέδρου Τραμπ από τότε που υποβλήθηκε το αίτημα χάριτος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Χέρτζογκ.

«Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Πρόεδρος Χέρτζογκ είχε μια συνομιλία με έναν εκπρόσωπο εκ μέρους του Τραμπ, ο οποίος επικοινώνησε σχετικά με την επιστολή του Αμερικανού προέδρου», αναφέρει η δήλωση του γραφείου του Χέρτζογκ, μιλώντας για την επιστολή που έστειλε ο Τραμπ τον Νοέμβριο στον Ισραηλινό πρόεδρο, με την οποία τον καλούσε επίσημα να απονείμει χάρη στον Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου έστειλε το δικό του επίσημο αίτημα στον Χέρτζογκ αργότερα τον Νοέμβριο αλλά ο Χέρτζογκ εξακολουθεί να συζητά το θέμα.

Στην προαναφερθείσα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Χέρτζογκ και του βοηθού του Τραμπ «δόθηκε μια εξήγηση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το αίτημα και ότι θα ληφθεί απόφαση για το θέμα σύμφωνα με τις διαδικασίες. Αυτό εξηγήθηκε στον εκπρόσωπο του Τραμπ, ακριβώς όπως ο Πρόεδρος Χέρτζογκ μετέφερε στο κοινό στο Ισραήλ», δήλωσε κατηγορηματικά το γραφείο του ισραηλινού προέδρου ακυρώνοντας τον Τραμπ.