Σουδάν: Πάνω από το 75% των παιδιών δεν πάει σχολείο - Εξαναγκαστικοί γάμοι μικρών κοριτσιών

Αποστολή έρευνας του ΟΗΕ στο Σουδάν έκανε λόγο αυτή την εβδομάδα για εξαναγκαστικούς γάμους κοριτσιών 12 ετών και κάτω, «ενίοτε μέσω απειλών θανάτου των οικογενειών τους».

Ποσοστό υψηλότερο από τα τρία τέταρτα των παιδιών και των εφήβων σε σχολική ηλικία δεν πάει σχολείο στο Σουδάν, χώρα που σπαράσσεται από ένοπλη σύρραξη κι όπου εκτυλίσσεται εκπαιδευτική κρίση η οποία συγκαταλέγεται στις χειρότερες στην υφήλιο, τονίζει σε έκθεση που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children.

Στην έκθεση της ΜΚΟ υπολογίζεται πως 13 εκατομμύρια παιδιά στη χώρα δεν πάνε σχολείο, από το σύνολο των 17 εκατ. που βρίσκονται σε σχολική ηλικία.

Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει επτά εκατ. μαθητές και μαθήτριες που έχουν γραφτεί σε σχολεία αλλά δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα παιδείας, είτε εξαιτίας του πολέμου ή επειδή οι οικογένειές τους εξαναγκάστηκαν να εκτοπιστούν, ενώ άλλα έξι εκατ. δεν έχουν γραφτεί καν, εξηγείται στη μελέτη.

Από τον Απρίλιο του 2023, στο Σουδάν μαίνεται εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Η σύρραξη αυτή έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ξερίζωσε εκατομμύρια άλλους και κατέστρεψε βασικές υποδομές, ιδίως σχολεία και νοσοκομεία.

«Αν η σύρραξη συνεχιστεί εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο, κάτι που θα τα εκθέσει σε άμεσους και μακροπρόθεσμους κινδύνους, ιδίως του εξαναγκαστικού εκτοπισμού, της στρατολόγησης σε ένοπλες οργανώσεις και της σεξουαλικής βίας», επισήμανε ο Μοχάμεντ Αμπντιλαντίφ, διευθυντής του παραρτήματος της Save the Children στο Σουδάν.

Αποστολή έρευνας του ΟΗΕ στο Σουδάν έκανε λόγο αυτή την εβδομάδα για εξαναγκαστικούς γάμους κοριτσιών 12 ετών και κάτω, «ενίοτε μέσω απειλών θανάτου των οικογενειών τους».

Τα παιδιά και οι έφηβοι που έπαψαν να πηγαίνουν στα σχολεία τους έχουν πλέον χάσει πάνω από δυο σχολικά έτη εξαιτίας του πολέμου, σύμφωνα με τη Save the Children.

Ακόμη και προτού ξεσπάσει η συνεχιζόμενη ένοπλη σύρραξη, σχεδόν επτά εκατομμύρια παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο, εξαιτίας της ανέχειας και της αστάθειας, σημειώνει η ΜΚΟ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μερικά λιγότερα από τα μισά σχολεία της χώρας ξανάνοιξαν τις πόρτες τους τις τελευταίους μήνες, επιτρέποντας να ξαναρχίσουν τα μαθήματά τους κάπου τέσσερα εκατομμύρια παιδιά.

Σε κάποιους τομείς του Σουδάν έχει επιστρέψει – σχετική – ηρεμία, ιδίως στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, όπου ο τακτικός στρατός ανέκτησε τον έλεγχο στις αρχές της χρονιάς.

Κατά τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχεδόν δυο εκατομμύρια άνθρωποι επέστρεψαν στα σπίτια τους από τον Νοέμβριο του 2024 σε όλο το Σουδάν. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς επανεγκαταστάθηκαν στην κεντρική πολιτεία αλ Τζαζίρα, άλλοι περίπου 600.000 στην πρωτεύουσα Χαρτούμ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το Σουδάν παραμένει βυθισμένο σε ανθρωπιστική κρίση η οποία συγκαταλέγεται στις χειρότερες στον πλανήτη. Σχεδόν δέκα εκατομμύρια Σουδανοί έχουν εξαναγκαστεί να εκτοπιστούν στο εσωτερικό και άλλοι 4 εκατ. διέφυγαν στο εξωτερικό, μετατράπηκαν σε πρόσφυγες.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ

