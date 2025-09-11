Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Οι ΗΠΑ πωλούν στη Φινλανδία πυραύλους αξίας 1 δισ. δολαρίων

AP AP
«Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει τη δυνατότητα της Φινλανδίας να αντιμετωπίσει σημερινές και μελλοντικές απειλές».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι ενέκρινε την πώληση 405 πυραύλων αέρος-αέρος AMRAAM και συναφούς εξοπλισμού (RTX, πρώην Raytheon Technologies), εκτιμώμενης αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, στη Φινλανδία, χώρα μέλος του NATO που μοιράζεται μακρά συνοριογραμμή με τη Ρωσία.

«Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει τη δυνατότητα της Φινλανδίας να αντιμετωπίσει σημερινές και μελλοντικές απειλές και τη διαλειτουργικότητά της με τις αμερικανικές και άλλες συμμαχικές δυνάμεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA).

Η πώληση εξάλλου «θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής ασφαλείας και εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ», κατά το κείμενο.

Μένει η συναλλαγή να εγκριθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο, κάτι πάντως που πλην ελαχίστων εξαιρέσεων είναι απλώς τυπική διαδικασία.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Φινλανδία πήρε την απόφαση να βάλει τέλος την πολιτική που εφάρμοζε επί δεκαετίες, παραμένοντας τυπικά αδέσμευτη, κι εντάχτηκε στο NATO το 2023.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος του μαστού: Πώς θα κάνετε αυτοεξέταση - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Καρκίνος του μαστού: Πώς θα κάνετε αυτοεξέταση - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

Καταγγελίες ΕΙΝΑΠ: Βάζουν ειδικευόμενους του ΕΣΥ να κάνουν τους ιδιώτες

Καταγγελίες ΕΙΝΑΠ: Βάζουν ειδικευόμενους του ΕΣΥ να κάνουν τους ιδιώτες

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Τα τελευταία λόγια του Τσάρλι Κερκ: Τραγική ειρωνεία η στιγμή του πυροβολισμού

Τα τελευταία λόγια του Τσάρλι Κερκ: Τραγική ειρωνεία η στιγμή του πυροβολισμού

Διεθνή
Η στιγμή της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ: Σκηνές χάους στο πανεπιστήμιο της Γιούτα

Η στιγμή της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ: Σκηνές χάους στο πανεπιστήμιο της Γιούτα

Διεθνή
Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ διχάζει τους Αμερικανούς: Ο Τραμπ κατηγορεί την Αριστερά κι απειλεί με διώξεις

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ διχάζει τους Αμερικανούς: Ο Τραμπ κατηγορεί την Αριστερά κι απειλεί με διώξεις

Διεθνή
ΗΠΑ: Νεκρός ο ακροδεξιός ακτιβιστής Charlie Kirk ανακοίνωσε ο Τραμπ - Τον πυροβόλησαν σε ομιλία στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα

ΗΠΑ: Νεκρός ο ακροδεξιός ακτιβιστής Charlie Kirk ανακοίνωσε ο Τραμπ - Τον πυροβόλησαν σε ομιλία στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα

Διεθνή

NETWORK

Ομίχλη εγκεφάλου στην περιεμμηνόπαυση: Γιατί επηρεάζεται η μνήμη σας

Ομίχλη εγκεφάλου στην περιεμμηνόπαυση: Γιατί επηρεάζεται η μνήμη σας

healthstat.gr
ElvalHalcor: Ισχυρές επιδόσεις για ένα ακόμη τρίμηνο, παρά τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος

ElvalHalcor: Ισχυρές επιδόσεις για ένα ακόμη τρίμηνο, παρά τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Το νούμερο 1 σνακ για βελτίωση της μνήμης, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Το νούμερο 1 σνακ για βελτίωση της μνήμης, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

healthstat.gr
HELLENiQ ENERGY: Συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές

HELLENiQ ENERGY: Συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές

ienergeia.gr
Μεταμορφώστε την κουζίνα σας - 15 ιδέες διακόσμησης

Μεταμορφώστε την κουζίνα σας - 15 ιδέες διακόσμησης

healthstat.gr
Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

healthstat.gr
«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025

«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025

ienergeia.gr
Φωτιά στο «Ιπποκράτειο» - Ερευνάται εάν προκλήθηκε από ηλεκτρονικό πατίνι

Φωτιά στο «Ιπποκράτειο» - Ερευνάται εάν προκλήθηκε από ηλεκτρονικό πατίνι

ienergeia.gr