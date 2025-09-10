Games
ΗΠΑ: Πυροβόλησαν τον ακροδεξιό Charlie Kirk - Η ανάρτηση Τραμπ

ΗΠΑ: Πυροβόλησαν τον ακροδεξιό Charlie Kirk - Η ανάρτηση Τραμπ Φωτογραφία: AP Photo/Phelan M. Ebenhack
Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Charlie Kirk, με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πυροβολήθηκε σήμερα στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο Charlie Kirk τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η κατάσταση του.

{https://x.com/thePulseGlobal/status/1965858883924345103}

Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.

{https://x.com/LarimerGOP/status/1965858879641891227}

{https://x.com/clashreport/status/1965861687288111135}

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Charlie Kirk, ο οποίος πυροβολήθηκε», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

TRUMP_CHARLIE_KIRK_bd28f.jpg

Trump_19204620800844_82f80.jpg

Όσα μεταδίδει το CBS News

{https://www.youtube.com/watch?v=8xGwBG-HDkw}

Ο Charlie Kirk και η πολιτική του οργάνωση, Turning Point USA, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη νίκη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2024, ενώ ο Τραμπ έχει πιστώσει στον Κερκ την προσέλκυση και την κινητοποίηση της ψήφου των νέων.

Ο Κερκ καλλιέργησε στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο και την οικογένειά του κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και εμφανίστηκε πιο πρόσφατα στο Οβάλ Γραφείο τον Μάιο, παρευρισκόμενος στην τελετή ορκωμοσίας της δικαστή Τζανίν Πίρο.

«Κέρδισα τους νέους με 37%. Κανένας Ρεπουμπλικάνος δεν έχει κερδίσει ποτέ και εγώ κέρδισα με 37%. Και ο Τσάρλι Κερκ θα σας πει, το TikTok βοήθησε, αλλά και ο Τσάρλι Κερκ βοήθησε», είπε ο Τραμπ.

«Είναι εδώ. Κοίταξέ τον. Του αρέσει που αναφέρουμε αυτό το όνομα - σωστά, Τσάρλι; Τα έχει πάει περίφημα και εκτιμώ όλη τη βοήθεια».

Σε μια συγκέντρωση την παραμονή της ορκωμοσίας του, ο Τραμπ εξήρε τον Κερκ και τον «στρατό των νέων» του.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Τσάρλι. Ο Τσάρλι είναι φανταστικός. Μην πιστεύετε αυτά τα πράγματα όταν ακούτε ότι τα παιδιά είναι φιλελεύθερα. Δεν είναι φιλελεύθερα. Ίσως ήταν παλιά, αλλά δεν είναι πια», είπε τον Ιανουάριο.

