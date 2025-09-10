Νετανιάχου και Πούτιν αναδεικνύουν την αποτυχία του Τραμπ

Το κύρος των ΗΠΑ ως ηγέτιδα δύναμη του καπιταλιστικού κοσμοσυστήματος, δέχεται μείζονα πλήγματα.

Μέσα σε 24 ώρες σε δύο διαφορετικά μέρη του κόσμου αναδείχτηκε η αποτυχία της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ. Το χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα του Κατάρ με στόχο την ηγεσία της Χαμάς καθώς και η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά στρατιωτικά drones έδειξαν ότι όχι μόνο δεν επιτυγχάνεται ο βασικός στόχος του Τραμπ για «τερματισμό των πολέμων», αλλά οι υφιστάμενες πολεμικές συρράξεις επεκτείνονται. Ταυτόχρονα, το κύρος των ΗΠΑ ως ηγέτιδα δύναμη του καπιταλιστικού κοσμοσυστήματος, δέχεται μείζονα πλήγματα.

Πρωτοφανής επίθεση

Η χτεσινή επίθεση της Ισραηλινής αεροπορίας στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, συνιστά πρωτοφανές γεγονός. Ακόμα και για τα μέτρα του Ισραήλ είναι εξωφρενικό να επιχειρείται η δολοφονία των διαπραγματευτών της Χαμάς ενώ συνεδρίαζαν για να συζητήσουν την αμερικανική πρόταση κατάπαυσης του πυρός.

Για την πολιτική Τραμπ και το διεθνές κύρος των ΗΠΑ η Ισραηλινή επίθεση συνιστά σοβαρό πλήγμα για πέντε λόγους:

Η απόλυτη στήριξη του Τραμπ στον Νετανιάχου δεν οδηγεί στην ειρήνευση που είχε υποσχεθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος αλλά σε επέκταση του πολέμου.

Ο Τραμπ δίνει την αίσθηση ότι δεν καθοδηγεί αλλά καθοδηγείται από τον Νετανιάχου. Να διευκρινίσουμε ότι κάνουμε λόγο για αίσθηση γιατί δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι Νετανιάχου και Τραμπ δεν σχεδιάζουν από κοινού τις κινήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, βλάπτει το κύρος των ΗΠΑ η δήλωση του Τραμπ ότι δεν συμφωνεί με την επίθεση. Από τη στιγμή που δεν έπραξε τίποτα για αποτρέψει τον βομβαρδισμό στη Ντόχα, αυτή η δήλωση εκλαμβάνεται είτε ως έκφραση αδυναμίας είτε ως χοντροκομμένο ψέμα.

Το Ισραήλ έπληξε έναν από τους βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Αν η λειτουργία στο Κατάρ της μεγαλύτερης αμερικανικής βάσης στην περιοχή δεν ήταν αρκετή για να προστατεύσει την κυριαρχία του εμιράτου, εύλογα οι ανά τον κόσμο κυβερνήσεις θα αναρωτηθούν σε τι ακριβώς τους χρησιμεύουν οι αμερικανικές βάσεις.

Η Ισραηλινή επίθεση εναντίον των διαπραγματευτών της Χαμάς στο έδαφος της χώρας που λειτουργεί ως διαμεσολαβήτρια στις συνομιλίες μεταξύ των εμπολέμων, τινάζει στον αέρα όλο το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Δεδομένου ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, τίθεται μείζον ζήτημα εμπιστοσύνης προς την υπερδύναμη.

Η επίθεση στο Κατάρ δίνει τη χαριστική βολή στις Συμφωνίες του Αβραάμ (δηλαδή την αναγνώριση του Ισραήλ από τις χώρες του Κόλπου) που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής Τραμπ στη Μέση Ανατολή.

Μοιάζει όλο και πιο πιθανό η πλήρης στρατιωτική κατάληψη της Γάζας από το Ισραήλ να σημάνει μια μεγάλης κλίμακας ήττα για την πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ρωσικά drones στην Πολωνία

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο είναι οι αντίθετες από αυτές που υποσχόταν ότι θα πετύχει ο Τραμπ. Παρά τις θεαματικές συναντήσεις του με τον Πούτιν στην Αλάσκα καθώς και με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν οδεύει προς το τέλος του, αλλά φαίνεται να κλιμακώνεται. Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τα ρωσικά drones και κατάρριψη κάποιων από αυτά από την Πολωνική αεράμυνα συνιστούν κλιμάκωση της σύγκρουσης, δεδομένου ότι σηματοδοτούν την επέκταση της στρατιωτικής έντασης σε μια τρίτη χώρα.

Παρά τον ισχυρισμό της συμμάχου του Πούτιν Λευκορωσίας ότι τα drones εισήλθαν κατά λάθος στον πολωνικό εναέριο χώρο λόγω παρεμβολών, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς το σενάριο του ατυχήματος, μιας και δεν ήταν ένα αλλά αρκετά τα drones που μπήκαν στην Πολωνία -ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για δεκαεννιά. Πιο πιθανό είναι να πρόκειται για σχεδιασμένη κίνηση του Πούτιν προκειμένου:

Να στείλει προειδοποιητικό μήνυμα στην Πολωνία η οποία προχωράει σε ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα και κρατάει την πιο σκληρή αντιρωσική στάση στην ΕΕ.

Να στείλει ανάλογο μήνυμα σε όλες τις χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, ιδιαίτερα εκείνες που ανήκαν στην ΕΣΣΔ.

Να καταστήσει σαφή στο Κίεβο τη βούλησή του να καταλάβει δια της βίας τα εδάφη του Ντόνετσκ που ζητά να του παραδοθούν.

Η κίνηση του Πούτιν φαίνεται να στηρίζεται στην εκτίμηση ότι η όποια αντίδραση του Τραμπ και του ΝΑΤΟ δεν θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Ό,τι όμως και αν είχε στο μυαλό του ο Ρώσος πρόεδρος, το επεισόδιο με τα drones δείχνει ότι η στρατηγική του Τραμπ αποτυγχάνει. Ο πόλεμος δεν σταματάει, ο Πούτιν δεν αρκείται στα εδάφη που έχει καταλάβει, νέες περιοχές αποσταθεροποιούνται, η Ρωσία δεν απομακρύνεται από τη σφαίρα επιρροής της Κίνας και οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επωφεληθούν οικονομικά από την ειρήνευση, αφού αυτή δεν επιτυγχάνεται. Το χειρότερο όμως είναι ότι οι ΗΠΑ παρουσιάζονται με ένα αλλοπρόσαλλο πρόσωπο που αποξενώνει τους παραδοσιακούς συμμάχους τους χωρίς να δημιουργεί νέες συμμαχίες.