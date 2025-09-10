Games
Aνακαλούνται κουκλάκια LABUBU που πωλούνται μέσω SHEIN

Οι έλεγχοι σε κουκλάκια LABUBU έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι και αποφασίστηκε ανάκληση.

Τα κουκλάκια LABUBU αποτελούν μια από τις τελευταίες αδυναμίες των καταναλωτών όμως εκδόθηκε ενημέρωσης ανάκλησης και αντίστοιχη ενημέρωση από το δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) προκειμένου να μην πέσουν θύματα απάτης όσοι τα αγοράσουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ευρωπαϊκή ενημέρωση που στάλθηκε από την Πολωνία ανακαλείται κουκλάκι LABUBU της μάρκας POP MART που πωλείται διαδικτυακά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος SHEIN με αριθμό αναγνώρισης: sl25052867322313202.

Η ανάκληση υπαγορεύεται από το γεγονός ότι πρόκειται για πλαστό προϊόν κινέζικης προέλευσης και ενέχεται κίνδυνος πνιγμού. Σύμφωνα με τα όσα διαπιστώθηκαν μέσω ελέγχων τα μικρά μέρη από το κουκλάκι (μεταλλικός κρίκος και δεξί χέρι) μπορούν εύκολα να αποσπαστούν. Ως αποτέλεσμα, ένα μικρό παιδί θα μπορούσε να τα βάλει στο στόμα του και να πνιγεί.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1. Πέραν της ανάκλησης, έγινε και απαγόρευση εισόδου αυτών των προϊόντων από τα σύνορα.

