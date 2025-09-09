Ρεκόρ για τους πλουσιότερους Αμερικανούς: Στα 6,6 τρισ. η περιουσία τους συνολικά

Ο Ίλον Μασκ είναι ο πλουσιότερος Αμερικανός για τέταρτη διαδοχική χρονιά.

Πολλαπλά ρεκόρ κατέγραψαν οι πλουσιότεροι Αμερικανοί τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes: η περιουσία τους αυξήθηκε, όπως και το κατώτατο όριο.

Συνολικά, η περιουσία των 400 πλουσιότερων Αμερικανών υπολογίζεται στα 6,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθώς αυξήθηκε κατά 1,2 τρισ. τους τελευταίους 12 μήνες. Πλέον, απαιτούνται 3,8 δισεκατομμύρια για να μπει κάποιος στη λίστα με τους 400 πιο πλούσιους, δηλαδή 500 εκατομμύρια περισσότερα σε σύγκριση με πέρυσι.

Μάλιστα, οι 20 πλουσιότεροι της λίστας έχουν αθροιστικά 3 τρισεκατομμύρια, σχεδόν τη μισή περιουσία της λίστας των 400 (από 2,3 τρισ. πέρυσι). Από τους 20, οι 15 έχουν περιουσία που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Ίλον Μασκ είναι ο πλουσιότερος Αμερικανός για τέταρτη διαδοχική χρονιά. Η περιουσία του ανέρχεται σε 428 δισεκατομμύρια δολάρια και αυξήθηκε κατά 184 δισ. τον τελευταίο χρόνο, κάτι που οφείλεται και στην άνοδο κατά 56% της μετοχής της Tesla.

«Προηγείται» κατά 152 δισεκατομμύρια του δεύτερου, Λάρι Έλισον (276 δισ.), που τους τελευταίους 12 μήνες έγινε πλουσιότερος κατά 101 δισ., καθώς η μετοχή της Oracle ανέβηκε κατά 60%. Τρίτος είναι ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, με 253 δισεκατομμύρια.

Η Άλις Γουόλτον, με 105 δισεκατομμύρια, είναι η πλουσιότερη Αμερικανίδα και βρίσκεται στην 15η θέση της λίστας. Η λίστα περιλαμβάνει συνολικά 62 γυναίκες- είναι σχεδόν το 16%- από 67 που μπήκαν στους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς το 2024.

Για πρώτη φορά έπειτα από 34 χρόνια ο Μπιλ Γκέιτς είναι εκτός δεκάδας. Βρίσκεται στη 14η θέση με περιουσία 107 δισ. δολάρια, λόγω των φιλανθρωπικών δράσεών του και του διαζυγίου του με τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, η οποία είναι 33η (29 δισ. δολάρια).

Οι 10 πλουσιότεροι Αμερικανοί