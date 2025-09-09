Βίντεο: Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός ρίχνει φυλλάδια στη Γάζα ζητώντας εκκένωση

Ο στρατός του Ισραήλ δηλώνει ότι ελέγχει ήδη το 40% της πόλης της Γάζα και έχει στόχο να την καταλάβει ολόκληρη.

Ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στην πόλη της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή ενόψει μιας νέας επιχείρησης για την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Λωρίδας της Γάζας.

Μάλιστα, αναρτήθηκε ένα βίντεο στο διαδίκτυο από τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός ρίχνει από αέρος φυλλάδια, ζητώντας αναγκαστική εκκένωση προς τον νότο και τις περιοχές αλ Μαουάσι και Χαν Γιουνίς, τις οποίες το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει «ανθρωπιστικές ζώνες».

{https://x.com/N12News/status/1965291202011640041}

«Προς όλους τους κατοίκους της πόλης της Γάζας: (…) ο αμυντικός στρατός είναι αποφασισμένος να νικήσει τη Χαμάς και θα ενεργήσει στην πόλη της Γάζας με αυξημένη ισχύ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ.

