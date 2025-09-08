«Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα»: Τα νέα μέτρα κατά του Ισράηλ που ανακοίνωσε ο Σάντσεθ

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η είσοδος στην Ισπανία σε άτομα «που εμπλέκονται άμεσα στη γενοκτονία, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα».

Η Ισπανία αυξάνει την πίεση προς το Ισραήλ ανακοινώνοντας νέα μέτρα για να μπει τέλος στη «γενοκτονία στη Γάζα».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, μία από τις πιο επικριτικές φωνές για τη δράση του Ισραήλ στη Γάζα, δήλωσε ότι «Αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν είναι άμυνα, αλλά εξόντωση ενός ανυπεράσπιστου πληθυσμού».

Η Μαδρίτη απαγορεύει τον κατάπλου στα ισπανικά λιμάνια πλοίων που μεταφέρουν καύσιμα στις ισραηλινές δυνάμεις. Επίσης, απαγορεύει την είσοδο στον ισπανικό εναέριο χώρο αεροσκαφών που μεταφέρουν αμυντικό υλικό.

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η είσοδος στην Ισπανία σε άτομα «που εμπλέκονται άμεσα στη γενοκτονία, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα».

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν αύξηση της ισπανικής παρουσίας στη Ράφα με επιπλέον στρατεύματα, αύξηση της βοήθειας προς την Παλαιστινιακή Αρχή και επιβολή εμπάργκο στα προϊόντα που κατασκευάζονται σε ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η Ισπανία θα αυξήσει επίσης τη συνεισφορά της στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) κατά 10 εκατομμύρια ευρώ και το 2026 θα διαθέσει πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια 150 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Anadolu.

«Γνωρίζουμε ότι αυτά τα μέτρα δεν θα είναι αρκετά για να τερματίσουν τα εγκλήματα πολέμου, αλλά ελπίζουμε ότι θα χρησιμεύσουν για να ασκήσουν πίεση στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και να ελαφρύνει κάποια από τα βάσανα που υπομένει ο παλαιστινιακός λαός», δήλωσε ο Σάντσεθ.

«Η Ισπανία από μόνη της δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουμε», τόνισε.