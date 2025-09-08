Games
Η κακή σχέση του Τραμπ με τον ύπνο, οι μελανιές στα χέρια και οι πρησμένοι αστράγαλοι

Η κακή σχέση του Τραμπ με τον ύπνο, οι μελανιές στα χέρια και οι πρησμένοι αστράγαλοι Φωτογραφία: Alex Brandon/ΑP
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είπε πόσες ώρες κοιμάται ο Ντόναλντ Τραμπ

«Ένα πράγμα που έμαθα δουλεύοντας μαζί του κάθε μέρα είναι ότι δεν έχει διακόπτη απενεργοποίησης», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, για τον Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας το Σάββατο στο Fox News.

«Μερικές φορές ο πρόεδρος σε καλεί στις 12:30 ή στις 2 τη νύχτα, και μετά στις 6 το πρωί για κάποιο άλλο θέμα», είπε ο Βανς. «Και αναρωτιέμαι, "Κύριε Πρόεδρε, κοιμηθήκατε χθες το βράδυ;"».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι 79 ετών, μια ηλικία κατά την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται περισσότερο, όχι λιγότερο, και μελέτες δείχνουν ότι η χρόνια έλλειψη ύπνου έχει έντονη επίδραση τόσο στη γνωστική όσο και στη σωματική υγεία.

Οι ηλικιωμένοι ενήλικες χρειάζονται μεταξύ επτά και εννέα ώρες ύπνου κάθε βράδυ, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δείξει ότι τις πρώτες πρωινές ώρες είναι πιο παραγωγικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την περασμένη Δευτέρα, ο Τραμπ σε μία προσπάθεια να διαψεύσει τις φήμες για την «κακή υγεία» του, προέβη σε... νυχτερινό μπαράζ αναρτήσεων, υποστηρίζοντας ότι «ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΙΩΣΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ» - η τετραήμερη εξαφάνισή του από τη δημόσια σκηνή οδήγησε σε εικασίες, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι έχει... πεθάνει.

trump ygeia fff93

Οι φήμες πυροδοτήθηκαν από μια σειρά δημόσιων εμφανίσεων τις τελευταίες εβδομάδες, κατά τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε με πρησμένα πόδια, μελανιασμένα χέρια και δυσκολία στο περπάτημα.

AP25237743363534 cd4c9

Οι γιατροί του Λευκού Οίκου απέδωσαν το πρήξιμο στα πόδια σε χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Όσον αφορά τους μώλωπες στα χέρια του, οι γιατροί ισχυρίζονται ότι οφείλονται στις... συχνές χειραψίες του Τραμπ, καθώς και στη χρήση ασπιρίνης για τη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων.

Με πληροφορίες από dailybeast.com

