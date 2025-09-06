Games
Τουρκία: Θύελλα αντιδράσεων για ζευγάρι Ρώσων που φιλήθηκε μέσα σε τζαμί (βίντεο)

Τουρκία: Θύελλα αντιδράσεων για ζευγάρι Ρώσων που φιλήθηκε μέσα σε τζαμί (βίντεο) Φωτογραφία: Eurokinissi
Συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι προσέβαλαν τις «θρησκευτικές αξίες».

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Τουρκία, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε σε τζαμί, όπου ζευγάρι Ρώσων τουριστών φιλήθηκε στην εσωτερική αυλή του ναού, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των παρευρισκόμενων και την παρέμβαση των αρχών.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, οδηγώντας στην ταυτοποίηση και σύλληψη των δύο τουριστών. Το ζευγάρι κατηγορείται πλέον επισήμως για προσβολή «θρησκευτικών αξιών», αδίκημα το οποίο θεωρείται ιδιαιτέρως σοβαρό στην Τουρκία.

Η σχετική νομοθεσία προβλέπει ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 1 έτος για όποιον κριθεί ένοχος για παρόμοιες πράξεις που «θίγουν τα θρησκευτικά συναισθήματα του κοινού ή προσβάλλουν την ιερότητα των χώρων λατρείας».

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η δίκη τους εκκρεμεί, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν το ζευγάρι έχει καταθέσει απολογία ή έχει ζητήσει νομική συνδρομή.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα τουρκικά κοινωνικά δίκτυα, με κάποιους χρήστες να υπερασπίζονται την αυστηρότητα του νόμου, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για υπερβολική αντίδραση και έλλειψη ανεκτικότητας απέναντι σε επισκέπτες από το εξωτερικό.

{https://x.com/nexta_tv/status/1964314666722574428}

