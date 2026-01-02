Για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, αμετάβλητες παραμένουν οι τιμές του «πράσινου τιμολογίου» του Ήρων τον Ιανουάριο, παρά την αύξηση στη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο.

Το «πράσινο τιμολόγιο» του παρόχου, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εκτιμάται ότι συγκαταλέγεται στα πιο ανταγωνιστικά της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την τελική τιμή προμήθειας με την έκπτωση συνέπειας.

Στο οικιακό πρόγραμμα ΗΡΩΝ BASIC HOME, το πάγιο διαμορφώνεται στα 5 ευρώ, ενώ η τελική τιμή προμήθειας με την έκπτωση συνέπειας ανέρχεται σε 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα, με ποσοστό έκπτωσης 41,37%. Αντίστοιχα, για τις μικρές επιχειρήσεις, το πρόγραμμα ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S προβλέπει πάγιο 5 ευρώ και τιμή προμήθειας 0,17780 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας 21,27%. Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, το πρόγραμμα ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS L διατηρεί επίσης πάγιο 5 ευρώ, με τελική τιμή 0,17941 ευρώ ανά κιλοβατώρα και έκπτωση συνέπειας 21,24%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η Ήρων δίνει έμφαση και στα σταθερά οικιακά της προγράμματα, προσφέροντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές μέσω της σειράς ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS. Το πρόγραμμα ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX HOME, με διάρκεια 18 μηνών, διατηρεί την τιμή προμήθειας κάτω από τα 9,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, στα 0,09450 ευρώ, με έκπτωση συνέπειας 50% και πάγιο 9,90 ευρώ, εξασφαλίζοντας χαμηλή και σταθερή χρέωση έως και την άνοιξη του 2027.

Για όσους επιλέγουν μικρότερη διάρκεια συμβολαίου, το πρόγραμμα ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS HOME προσφέρει 12μηνη σταθερή τιμή στα 0,10945 ευρώ ανά κιλοβατώρα, με έκπτωση συνέπειας 45% και ίδιο πάγιο στα 9,90 ευρώ, διατηρώντας την προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών.

Το 18μηνο συμβόλαιο ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX να παραμένει κάτω από τα 9,5 λεπτά την κιλοβατώρα, εξασφαλίζοντας χαμηλή και σταθερή τιμή ως και την επόμενη άνοιξη.