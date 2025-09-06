Μονή Σινά: Στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Ξεκινούν οι διαδικασίες διαδοχής του

Η Ιερά Μονή λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη. Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του.

Στην Αθήνα έφτασε με ειδική πτήση της Aegean ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός και άλλοι 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους, από τη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ελληνική αποστολή υπό την υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή μετέβη στη Μονή με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στις 7:15 το πρωί προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η ειδική πτήση της Aegean που αναχώρησε από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh της Αιγύπτου.

Η Ιερά Μονή λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη. Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού σε εφαρμογή της δημόσια εκπεφρασμένης βούλησής του και σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της Ιεράς Μονής» καταλήγει η ανακοίνωση.

Με ιστορική επιστολή του από την Ιερά Μονή Σινά, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών διαδοχής του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα για το μέλλον της Μονής Αγίας Αικατερίνης. Στο μήνυμά του o 91χρονος ιερωμένος τονίζει την ανάγκη ενότητας της Σιναϊτικής Αδελφότητας, επισημαίνοντας ότι η προστασία του αιωνόβιου καθεστώτος του Σινά απαιτεί συνεργασία με την ελληνική και αιγυπτιακή κυβέρνηση. Παράλληλα, ασκεί κριτική σε εκκλησιαστικούς κύκλους που επιχειρούν παρεμβάσεις στην Ιερά Μονή, ενώ υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη στήριξη της Ορθοδοξίας στη Μέση Ανατολή.